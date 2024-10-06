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捷運南環段決標 民代盼盡早開工

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

行經台北市文山區到新北市新店區的捷運南環段，歷經6次流標，終於有1家廠商順利投標，前天完成評選會議通過。北市捷運工程局表示，已修改財政計畫，待行政院核定後才能簽約及動工，議員喊話要市長蔣萬安向中央爭取預算，盼能盡早開工。

南環段2021年首次公開招標，遇缺工缺料導致流標6次，預算從112億元提高到232億元，依採購法，後續只要有1家廠商投標，就能開標進入評選階段，順利於4日完成評選。

捷運局第二區工程處長劉安德說，南環段670標已評選出最有利標廠商，待財政計畫修正，行政院核定後才能簽約及動工，預算是232億，財政計畫修正一案，9月27日交通部已發函送行政院審核。

劉安德說，動工後捷運工程局會開施工說明會，並依核定的交維計畫逐步進行施工，交維前會辦理會勘，邀集交通單位及當地里長密切溝通，減少施工期間對交通的衝擊及困擾。

北市議員曾獻瑩說，由於經費仍需中央補助，處於「保留決標」狀態，尚未正式發包工程，為確保南環段順利興建，將請立委賴士葆協助，蔣市長也要向中央積極爭取相關預算。

曾獻瑩說，南北環工程費預計增加536.34億元，按過往經驗可能由台北市負擔約50%、新北市與中央政府各負擔約近25%。

捷運南環段路線以文湖線動物園站為起點，行經北市文山區、新北新店區，再與環狀線第一階段大坪林站銜接，總長約5.73公里，設置6個站。

捷運 行政院

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