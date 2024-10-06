新北殯葬回饋金擬修正 板橋增三峽減

新北市板橋殯儀館、三峽火葬場年收入約2.3億元，回饋給周邊24里每年2800萬元，每里約分得116萬。考量2.3億元收入逾半來自於板橋殯儀館，民政局擬修正自治條例草案，將其中四分之三回饋金用於板橋12個里，土城、樹林、三峽12個里回饋金恐縮水，引發議論。民政局說，草案待議會審議通過，會與里長再協商。

板橋殯儀館及三峽火葬場為鄰避設施，新北市設有殯儀館回饋金自治條例，提撥收入的12%，回饋給板橋、土城、樹林、三峽區共24個里，每年回饋金約2800萬元，每里可分得至少116萬，設施所在里可再多給10萬。

2.3億元約四分之三來自於板橋殯儀館禮廳及冰櫃收入，約四分之一是三峽火葬場營收。

市府考量，土城、樹林、三峽等區可均分板殯收入，有失公允，民政局修正自治條例，將殯儀館及火葬場收入分開計算，預計板橋12里回饋金將大幅增加、土樹三12里回饋金將縮水。

市議員黃淑君說，殯葬回饋金過往是每里固定數額，通常是發給每戶500元補貼，自治條例修正後，總回饋金增加，卻沒有區分大小里，也是另一種不公平。

她說，板橋江子翠區域人口不斷移入，板橋各里人口差距加大，建議應以各里人數來分配資源，才是公平作法。

市議員江怡臻表示，土樹三一帶受火葬場影響空氣品質，回饋金變動一事，市府須與地方多溝通，讓民眾知悉回饋金變動理由，否則不宜貿然更改。北大特區南園里長李培鈺表示，里內拿到的殯葬回饋金用於人文活動，若回饋金減少，影響里民享受回饋的權益，呼籲市府要審慎考量土樹三居民權益，別讓市民有厚此薄彼的感受。

民政局指出，新北市立火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例，2018年修正迄今已6年，考量都市發展及環境變遷，參考殯葬設施實際影響程度，議員及里長也認為需要檢討修正，以期公平合理分配經費。殯葬處2023年總收入約2.3億元，依自治條例規定，至少提列實際總收入的12%回饋地方。

民政局說，確切回饋金額將參考回饋里與殯儀館、火化場所在距離、設籍人口等內容計算，草案待議會審議通過後，會再與里長協商。將考量各里人口數多寡、殯葬服務業家數及設施距離，明年度預算已編列，草案通過後，最快2026年上路。