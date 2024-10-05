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超迅速！國慶晚會2萬人台北大巨蛋散場 北捷：人潮紓解約26分鐘

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
不到晚間十時，北捷國父紀念館站已疏散人潮。記者邱書昱／攝影
不到晚間十時，北捷國父紀念館站已疏散人潮。記者邱書昱／攝影

113年國慶晚會今在台北大巨蛋舉辦，約晚間9時10幾分結束，整體散場流暢，就連松菸廣場前的第二會場也在立法院長韓國瑜等人到場致意後，約莫15分鐘完成疏散。北捷表示，人潮進入車站至現場紓解約26分鐘，同時遠雄也派發接駁車，疏散離場民眾。

國慶晚會動線規畫首度開放B2層，貴賓席是由B2層從5號門、一般民眾座位在B1層從2、3、4號門，以及L2層是從1號門進出場。進場人潮約莫從下午3時半左右開始，而散場第一批人潮約在二姐「江蕙」演唱後的7時12分出現。

晚會約在9時10幾分結束，松菸廣場的第二會場在立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等人致詞及合唱後，在9時20分左右結束，約莫15分鐘內疏散完人潮。同時在大巨蛋周邊的光復南路、忠孝東路也有至少三名員警協助交通，道路順暢。

北捷表示，今天配合國慶晚會活動，列車加密班距2.5至3分鐘，總計加發3部空車，自人潮進入車站至現場紓解約26分鐘，同時比照跨年輸運規格，於國父紀念館站開設指揮中心，並加設快速通道、加強標示、動線分流、分散月台兩端候車及增派人員引導。

同時，北捷也透過5號出口連通道人流顯示面板，根據顯示燈號選擇人較少的通道進入車站，分流成效良好。

交通局表示，遠雄巨蛋分別派發接駁車，於光復南路為行駛到松山車站、台北101/世貿、松山機場線；忠孝東路為行駛到捷運忠孝復興站、台北車站、捷運公館站，接駁車班距30分，疏散分流人潮。

大巨蛋周遭車流通順。記者邱書昱／攝影
大巨蛋周遭車流通順。記者邱書昱／攝影

北捷 國慶 韓國瑜

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