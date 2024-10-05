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北市登革熱本土病例同新北群聚案 區公所公告「這處」高風險

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
文山區公所與文山區清潔隊昨起噴藥消毒及孳生源清除，包含菜園周邊清理廢棄物950公斤，積水容器65個，廢棄輪胎5個。圖／台北市衛生局提供
文山區公所與文山區清潔隊昨起噴藥消毒及孳生源清除，包含菜園周邊清理廢棄物950公斤，積水容器65個，廢棄輪胎5個。圖／台北市衛生局提供

登革熱疫情延燒，北市迄今累計41例確診病例，包含境外移入40例、1例本土病例則居住在文山區。疾管署今公布基因定序結果顯示，文山區本土病例與新北中和、新店群聚個案定序結果相同，研判來自同一起群聚事件；文山區公所則立牌公告，菜園為登革熱高風險場域。

北市衛生局表示，文山區公所已整合轄區資源，針對該確診個案居住地、活動地周遭環境，進行病媒蚊密度調查與孳生源清除。由於新北市中和區確診個案曾在文山區確診個案住家附近1.5公里的菜園活動，文山區公所已將該地區列為高風險場域，並在現場設立告示牌及警戒線，提醒民眾如非必要應避免進入，防止登革熱疫情擴大。

衛生局呼籲，如曾經於該地區活動、種菜的民眾，請自我健康監測14天，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。

文山區公所與文山區清潔隊昨起噴藥消毒及孳生源清除，噴藥面積1.8萬平方公尺，清理廢棄物250公斤、積水容器72個；菜園周邊清理廢棄物950公斤，積水容器65個，廢棄輪胎5個。

文山區公所與文山區清潔隊昨起噴藥消毒及孳生源清除，噴藥面積1.8萬平方公尺，清理廢棄物250公斤、積水容器72個。圖／台北市衛生局提供
文山區公所與文山區清潔隊昨起噴藥消毒及孳生源清除，噴藥面積1.8萬平方公尺，清理廢棄物250公斤、積水容器72個。圖／台北市衛生局提供
文山區公所與文山區清潔隊昨起噴藥消毒及孳生源清除，包含菜園周邊清理廢棄物950公斤，積水容器65個，廢棄輪胎5個。圖／台北市衛生局提供
文山區公所與文山區清潔隊昨起噴藥消毒及孳生源清除，包含菜園周邊清理廢棄物950公斤，積水容器65個，廢棄輪胎5個。圖／台北市衛生局提供
新北中和確診個案曾在北市文山區確診個案住家附近1.5公里的菜園活動，文山區公所已將該地區列為高風險場域，並在現場設立告示牌及警戒線。圖／台北市衛生局提供
新北中和確診個案曾在北市文山區確診個案住家附近1.5公里的菜園活動，文山區公所已將該地區列為高風險場域，並在現場設立告示牌及警戒線。圖／台北市衛生局提供

北市 新北 登革熱 確診

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