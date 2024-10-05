金山老街及商圈災後復原 新北住戶淹水救助補助金出爐

山陀兒颱風來襲，豪雨造成新北市山區及北海岸地區淹水、土石崩塌等多處釀災，國民黨議會黨團表示反映災區民眾需求，市府已備妥「住戶淹水救助」補助，最高可補助兩萬元，民眾可於災後3個月內，檢附相關資料與照片，向災害發生地區公所提出申請。

書記長陳偉杰表示，此次風災因為路線多變，降雨地區及時間預估不易，市府雖已盡力做好準備，金山、瑞芳及北海岸地區仍然有民眾受災情所累，感謝市府同仁及國軍弟兄在事發第一時間就積極介入協助，更在雨過天晴之後立即投入清消作業，才能讓家園迅速恢復。

副書記長江怡臻提醒市民，市府已備妥「住戶淹水救助」補助，若住屋淹水達50公分以上，未達100公分者發給救助金1萬元；淹水達100公分以上者發給救助金2萬元。另外若住屋因災毀損達不堪居住程度，也有「安遷救助」提供家戶戶內人口每人2萬元，以5口為限，民眾可於災後3個月內，檢附相關資料與照片，向災害發生地區公所提出申請。

財務長白珮茹強調，針對金山商圈及金山公有市場受災業者，經發局提醒務必優先拍照存證，於30日內附上相關證明文件可向稅務單位申請營業稅減免，是市場部分也將依攤商受損情形減免使用費，並協助保險理賠。

黨團表示，天災無情人有情，市長侯友宜與市府團隊積極投入救災，期盼民眾順利回復正常生活，但後續可能出現的問題，如登革熱疫情、交通聯外道路的通暢、山坡地的監測與加固等作為，仍然不能掉以輕心，才能避免潛藏更大的災害。