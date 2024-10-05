災後萬里滿目瘡痍道路全泥 淹水半層樓泡湯家具排滿街

北海岸昨天大雨成災，金山、萬里多處道路都淹水道路中斷，大水漫入民宅，今天雖然萬里的道路都通了，但各道路滿布土泥，大鵬國小周遭淹水嚴重，一間加油站水深及腰，到下午仍有土泥，員工說「清都清不完」；磺潭里居民清理家園，住戶說當地淹半層樓高，「家具全泡湯」。

萬里街頭今天不斷有卡車進進出出，各地清出的土泥一車車的載走，水車不斷噴除道路土泥，道路雖然通，但還有很多土泥、雜物、泡水家貝，有居民說，「我們在萬里住40多年，從來沒有淹這麼嚴重。」

市長侯友宜今天下午視察大鵬泡腳池、大鵬國小一帶恢復情形，學校老師加緊清洗土泥，侯友宜感謝校方全力恢復校園環境，環境已大致復原。

附近一家加油站淹水災情相當慘重，到今天下午仍然有厚厚的土泥，小山貓不斷來回清除，員工則用鏟子鏟土，辦公室內物品全泡湯，損失相當慘重。

磺潭里昨天淹水也相當嚴重，住戶今天忙著清理家園，泡水的家具搬出來，整條街都是，住戶邊打掃邊搖頭。

市議員張錦豪說，萬里磺潭里居民今天忙著清理家園，住戶說，當地淹半層樓高，家具全泡水了。大鵬里還有一名前里長家中淹水一層樓高。