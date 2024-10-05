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國慶晚會今晚大巨蛋登場 民眾「各擁其主」她嗨喊：衝著韓國瑜而來

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北即時報導
今年國慶晚會在台北大巨蛋登場，台北市副市長林奕華今天傍晚也到現場了解進場狀況，此為第二現場。記者林佳彣／攝影
今年國慶晚會在台北大巨蛋登場，台北市副市長林奕華今天傍晚也到現場了解進場狀況，此為第二現場。記者林佳彣／攝影

今年國慶晚會今晚在台北大巨蛋登場，封麥多年的「二姐」江蕙更是一大亮點，下午4點開放入場時間還沒到，就已有大批民眾開心在外等候，之後排隊人龍陸續進場，秩序良好，有粉絲直呼就是為了江蕙，有人是衝著立法院長韓國瑜而來，也有民眾是要共襄盛舉國家慶典。

大巨蛋B1層入口不遠處，設有「113中華民國生日快樂」看板，許多排隊拍照的民眾，臉上喜悅藏不住。一名婦人說，江蕙是自己來國慶晚會的最主要原因，這次能搶到票要感謝親友，因為第一次參加，也會全程參與。其他兩位準備入場的民眾直呼，「我們不是因為江蕙來的，是因為國慶而來。」

一名83歲僑胞為了國慶晚會特別從美國返台，過往都不知道有國慶晚會，今年是第一次參加，開心參與這個隆重場面，預計待到國慶日過後再飛美國。

此外，不少沒搶到票的民眾也到場感受氣氛，一位中正區市民分享，原以為來參加的以長者居多，但她從捷運站走過來，發現滿多年輕人的，自己因為搶不到票，決定要去第二現場看直播。

「搶不到票，今晚來看電視牆就心滿意足」，一位婦人頭戴國旗帽透露，她是為了立法院長韓國瑜而來，同時希望透過國慶晚會，大家能夠凝聚在一起。也有人坦言，就算搶不到票入場，這麼大的日子也要來湊熱鬧。

副市長林奕華傍晚現身大巨蛋周圍，了解民眾進場狀況。她說，一路問下來，許多民眾都滿高興，而且大部分都沒來過大巨蛋，今天也因維安關係，進場時間會拉比較長，民眾也都說沒關係。

國慶晚會今晚在台北大巨蛋登場，忠孝東路沿途掛滿國旗。記者林佳彣／攝影
國慶晚會今晚在台北大巨蛋登場，忠孝東路沿途掛滿國旗。記者林佳彣／攝影
今年國慶晚會今晚在台北大巨蛋登場，下午4點開放民眾入場。記者林佳彣／攝影
今年國慶晚會今晚在台北大巨蛋登場，下午4點開放民眾入場。記者林佳彣／攝影
大巨蛋B1層入口不遠處，設有「113中華民國生日快樂」看板，許多排隊拍照的民眾，臉上喜悅藏不住。記者林佳彣／攝影
大巨蛋B1層入口不遠處，設有「113中華民國生日快樂」看板，許多排隊拍照的民眾，臉上喜悅藏不住。記者林佳彣／攝影
今年國慶晚會今晚在台北大巨蛋登場，下午4點開放民眾入場。記者林佳彣／攝影
今年國慶晚會今晚在台北大巨蛋登場，下午4點開放民眾入場。記者林佳彣／攝影

國慶 大巨蛋 江蕙 韓國瑜

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