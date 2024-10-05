「2024台北自然生態保育活動」5日開跑 與都市野生動物共存

台北市動物保護處今年與七星生態保育基金會共同舉辦的「2024台北自然生態保育活動」，於10月5日在士林官邸公園隆重登場，今年活動主題為「淺山生態-動物大冒險」，希望提高民眾對於都市野生動物的關注，強調都市也是牠們的家園，並呼籲民眾共同思考如何與野生動物和諧共存。

台北市動保處表示，淺山生態系指的是人類容易抵達並接觸的生態環境，舉凡海拔800公尺以下的區域，包含農田、果園、都會綠地或公園等，是與人類活動高度重疊、有豐富的自然生態系統，所以偶爾有「城市的野鄰居」(如臺灣獼猴、臺灣藍鵲、白鼻心等)，會出現在民眾的生活環境。

動保處補充，今年的「台北自然生態保育活動」是於Covid-19疫情後首次恢復辦理，現場規劃許多好玩好逛的生態市集、有趣的手作課程及淺山議題科普講座等，市民可以透過互動體驗，深入了解人類行為對周遭野生動物的影響，並探索牠們在都市中的生存挑戰。此外，現場更有多項適合親子遊戲的活動，讓家長可以在週末帶著小朋友一起參加動物大冒險。

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