「2024府中奇幻城」開城延期至9日 穿梭百年前板橋街景

新北市年度盛事「2024府中奇幻城」開城活動因受到山陀兒颱風影響，原訂10月5日開城，延期至10月9日，另快閃活動延期至10月12日。今年以「枋橋時代」為主題，特別在府中廣場打造縮小版的經典板橋建築，帶領民眾重返板橋百年前的城市街景，10月12日13:00也將在府中廣場推出快閃活動，只要與經典場景完成拍照並打卡，就可兌換好禮，每人限兌換一次，送完為止。

新北市經發局長盛筱蓉表示，今年「府中奇幻城」以「枋橋時代」為主題，匯集經發局、文化局、市場處及府中商圈等多方資源，推出一系列精彩活動，包括縮小版歷史場景展示、少年拍影視美學特展、府中YA生活、新北好市節以及府中搞什麼鬼等精彩內容，活動將持續近一個月，每個周末都有豐富的主題內容，歡迎大家一起來府中，體驗不一樣的板橋。

經發局說明，府中商圈原為板橋火車站的舊址，今年的「府中奇幻城」以早期地方特色建築為靈感，精心打造五座縮小版經典建築，包括枋橋驛站、板橋公學校、板橋郵便局、板橋酒廠以及板橋放送所，這些歷史建築如同時間的見證者，承載著板橋百年間的記憶。每天中午12:00至20:00，民眾可以在府中廣場打卡拍照，感受這一場難得的時光旅行。另外，為了增添月底萬聖節氣氛，邀請府中商圈內的優惠店家參與「店面佈置比賽」。從10月14日至27日，民眾可透過網路票選出最具創意的店家裝飾，前六名優勝店家將獲得3,000元獎金。

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