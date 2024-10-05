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大巨蛋演唱會暖身！商家業績估增5成迎「錢潮」 里長憂公害衝擊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北大巨蛋將迎來演唱會，在地商圈里長一則以喜、一則以憂。本報資料照片
台北大巨蛋將迎來演唱會，在地商圈里長一則以喜、一則以憂。本報資料照片

台北大巨蛋今天舉辦國慶晚會，也是替日後舉辦演唱會暖場，北市府看準這波經濟，攜手東區商圈延續優惠，未來的演唱會商機，業者評估至少帶動5成以上業績，不過，人潮也可能是環境的公害，里長直言，要持續留意交通、環境的影響。

緊鄰大巨蛋的統領商圈總幹事溫志維說，這次國慶晚會與市府產業局合作憑票根折抵，預估大約會有2到3成業績成長，不過由於晚會僅有一天且多為歸國僑胞或貴賓，因此與演唱會的客群不同。

溫志維評估，若是日後的周杰倫、張惠妹演唱會，由於客群廣且開唱3到4天，預計東區可再創5成以上的業績。

東區商圈的大安區光武里長韓修和透露，周杰倫、張惠妹在大巨蛋舉辦演唱會消息釋出，不少店家都開始詢問聯合行銷的訊息，通常以往只有100多間會選擇參加，這次已破200多間，準備要迎接這波演唱會經濟。

韓修和也說，從住宿面來看，東區總計有15間旅宿業，在12月份的預約量已達到9成，餐酒館的訂單也有不少預約到演唱會時段，「業績至少7成以上。」其實不光是演唱會，在11月份2024世界12強棒球錦標賽B組預賽中韓對決，就預估帶來6成以上。

然而，大巨蛋開放舉辦演唱會，迎來了五萬人的錢潮，相對地也會對周遭環境帶來衝擊。大巨蛋到基隆路一段的新仁里長吳建德說，今天的國慶晚會有許多政要，自然會有諸多員警疏導交通、維安等，若之後是民間舉辦的演唱會，「還有可能那麼多警察嗎？」

吳建德也說，人多就會帶來環境、交通的公害，尤其演唱會開放全席5萬人後更是難以想像，同時也會排擠到日常的公權力調配，「如果警察都派去指揮交通，如果有違停、吵鬧等案，還叫得到警察嗎？甚至是鄰里環境，清潔隊也不可能無時無刻派員。」認為後續有待密切觀察。

東區看準大巨蛋帶來演唱會經濟，預估可增五成以上業績。本報資料照片
東區看準大巨蛋帶來演唱會經濟，預估可增五成以上業績。本報資料照片

國慶 大巨蛋 演唱會

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