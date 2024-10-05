新北殯葬回饋金吵翻天 修正案將大幅提高板橋回饋

新北市板橋殯儀館及三峽火葬場過往年收入大約2.3億元，回饋金自治條例補貼周邊24里每年約2800萬元，每里約可分得至少116萬。由於2.3億元收入約4分之3來自於板橋殯儀館，民政局正修正草案將4分之3回饋金僅補貼板橋12里，等於土樹三12里回饋金將縮水。樹林里長呼籲市府減少回饋金一定要審慎考量土樹三居民的權益。民政局表示草案待議會審議通過後再與里長協商。

新北市板橋殯儀館及三峽火葬場過往年收入大約2.3億元，由於此為鄰避設施，因此新北設有殯儀館回饋金自治條例，補貼收入的12%給板橋、土樹三區共24個里，過往每年回饋金約2800萬元，每里約可分得至少116萬，所在里可再多拿10萬。

但由於2.3億元的來源約4分之3是來自於板橋殯儀館的禮廳及冰櫃收入，約4分之1才是三峽火化場收入，土樹三區可均分板殯收入地方認為回饋金分配有失公允，因此民政局修正自治條例，將殯儀館及火化場收入分開計算，預計板橋12里回饋金將大幅加、土樹三12里回饋金將大幅減少。

新北市議員黃淑君也說，殯葬回饋金過往每里固定數額，修正前發給每戶500元補貼，總預算僅有300萬。修正自治條例後總回饋金額增加至2千多萬，分配里數也大幅增加，但沒有區分大小里，由里長提報計畫執行，巧婦難為無米之炊。

她說，板橋江子翠區域人口不斷移入，板橋各里人口差距越來越大，只以每里發放固定金額、不以人口數分配殯葬回饋金的方式有失公允，要求民政局檢討現行自治條例，規畫更公平作法。

議員江怡臻表示，土樹三受火化場汙染空氣，回饋金變動市府必須要與地方多加溝通，讓民眾知道回饋金變動的理由，在民眾了解詳情前不宜貿然更改。北大特區南園里長李培鈺說，目前里內拿到的殯葬回饋金多數作為人文等各式活動使用，若回饋金減少勢必直接影響里民回饋權益，呼籲市府減少回饋金一定要審慎考量土樹三居民，勿讓市民有厚此薄彼感受。

民政局表示，新北市立火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例自2018年修正迄今已6年，考量都市發展及環境變遷，並參考殯葬設施實際影響程度，議員及里長也認有檢討修正需要，以期公平合理分配回饋地方經費。殯葬處2023年總收入約2.3億元，依新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例規定，至少提列實際總收入之12%回饋地方。