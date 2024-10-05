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北市首例登革熱避擴散 蔣萬安：完成第一輪今再重點清消

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
副市長林奕華今天也在臉書提醒，之前的連續降雨，今天終於放晴，要特別拜託市民朋友落實「巡、倒、清、刷」4步驟，主動清除戶內外積水容器和各個小地方，以避免病媒蚊孳生源。圖/引用自林奕華臉書
副市長林奕華今天也在臉書提醒，之前的連續降雨，今天終於放晴，要特別拜託市民朋友落實「巡、倒、清、刷」4步驟，主動清除戶內外積水容器和各個小地方，以避免病媒蚊孳生源。圖/引用自林奕華臉書

台北市10月2日出現首例本土登革熱，市長蔣萬安今表示，市府已經即刻請副市長林奕華、衛生局長黃建華率相關局處因應，文山區已先完成第一輪清消，今天會再針對重點區清消。

北市副市長林奕華今天也在臉書表示，北市10月2日公布首例本土登革熱病例在文山區，昨天她和衛生局、環保局、公園處、文山區公所、文山區健康服務中心、文山區清潔隊、文山二分局等同仁，及 景華里、景行里、景東里3位里長和志工，即刻到文山區景華公園及周邊社區，視察並動手進行社區登革熱防治工作

蔣萬安今天上午受訪也表示，北市府原訂這一周就會由林副召集跨局處防治會議，但因為颱風所以延後。昨即刻已請林副市長及衛生局長黃建華率相關局處，包括環保局等到文山區先進行完成了第一輪的清消，那接下來今天會再次針對重點區，包括公園以及幾處進行再度的清消。

林奕華表示，登革熱是透過病媒蚊傳播，10月2日出現第一例，文山區公所立即成立區級跨機關應變工作小組，由區長擔任指揮官。但因為此位民眾並無新北市中和、新店發生登革熱區域的活動史，目前基因定序送中央等結果中，呼籲市民不要掉以輕心。

林也提醒，之前的連續降雨，今天終於放晴，要特別拜託市民朋友落實「巡、倒、清、刷」4步驟，主動清除戶內外積水容器和各個小地方，以避免病媒蚊孳生源。

登革熱 蔣萬安 衛生局

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