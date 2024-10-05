南環段決標 議員喊話蔣萬安：爭取中央預算 趕緊動工

行經北市文山區到新北市新店區的捷運南環段，歷經6次流標後，一家廠商順利投標，並於昨天完成評選會議通過。北市捷運工程局表示，目前已將財政計畫修正，待行政院核定後才能簽約及動工，在地議員喊話市長蔣萬安向中央爭取預算，到位後在落實交維後儘早開工。

南環段於2021年首次公開招標，但缺工缺料導致流標6次，預算更從112億元提高到232億元，不過，也由於流標多次，因此依採購法後續只要有一家廠商投標，就能開標進入評選階段，順利於4日完成評選。

捷運局第二區工程處長劉安德表示，南環段670標召開評選委員會，已評選出最有利標廠商，須待財政計畫修正，再由行政院核定後才能簽約及動工，預算是232億，有關財政計畫修正9月27日交通部已發函送行政院審核。

劉安德說，動工後捷運工程局會召開施工說明會，並依核定的交維計畫逐步進行交維施工，每次交維前均會辦理會勘，邀集交通單位及當地里長密切溝通，儘量減少施工期間對交通的影響及周邊民眾困擾。

文山區北市議員曾獻瑩說，由於經費仍需中央補助，仍將處於「保留決標」狀態，尚未正式發包工程，為確保南環段順利興建，曾獻瑩將請立委賴士葆協助，也要請台北市長蔣萬安，代表台北市政府向中央政府積極爭取相關預算。

曾獻瑩說，南北環工程費預計要增加536.34億元，按過往經驗可能會由台北市負擔約50%、新北市與中央政府則各負擔約近25%。他也強調，要提醒市府持續留意南環段沿線的交維計畫，確保未來在施工過程中最大程度減少對附近居民及社區的干擾。