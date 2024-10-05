影／蔣萬安出席罕病基金會活動 樂見小朋友用藝術表達自己

蔣萬安上午出席罕病基金會的「遇見心中的自己」成果展，表示很開心看到小朋友們用不同的藝術方式表達自己的內心。也提到自己過去在立法院衛環委員會，和罕病家庭和病友團體一起克服挑戰。

蔣萬安在活動之餘針對京華城案接受訪問，對於台北地檢署偵辦京華城容積率案，眾黨主席柯文哲仍遭押，而北檢聲請京華城土地扣押北院昨天獲准。蔣萬安表示北市府將不會給施工勘驗，並且下周一就會發函給法院詢問，確認是否要停工，屆時會依法院意見辦理。