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影／蔣萬安出席罕病基金會活動 樂見小朋友用藝術表達自己
蔣萬安上午出席罕病基金會的「遇見心中的自己」成果展，表示很開心看到小朋友們用不同的藝術方式表達自己的內心。也提到自己過去在立法院衛環委員會，和罕病家庭和病友團體一起克服挑戰。
蔣萬安在活動之餘針對京華城案接受訪問，對於台北地檢署偵辦京華城容積率案，眾黨主席柯文哲仍遭押，而北檢聲請京華城土地扣押北院昨天獲准。蔣萬安表示北市府將不會給施工勘驗，並且下周一就會發函給法院詢問，確認是否要停工，屆時會依法院意見辦理。
而昨天議會開議提出19案暫擱的議員秦慧珠上午也同台，秦慧珠今天再度表示，提出19案暫擱是希望市府提供充分資料並且說明，因她在議會這麼多年，沒有看過開議第一天，就跟議會要求增加174億元以上的預算，而且很多工期要展延，這都是空前。
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