75萬名長輩重陽禮金本周發出 劉和然探訪百歲人瑞賀節

新北市的重陽禮金已於10月2日起陸續匯入長輩指定帳戶，領取現金者也從即日起在29區公所指定地點發放，新北有75萬餘名長輩受惠，發放約12億元。新北市100歲以上的人瑞有961人，副市長劉和然今上午代表市府探視三峽百歲人瑞林鏡鑾，並送上林鏡鑾最愛的咖啡、象徵平安蘋果，祝福重陽佳節快樂。

社會局表示，重陽禮金致贈標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞則為2萬元。選擇領取現金者到戶籍區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶自己和長輩的身分證及印章領取，現金領取至12月31日止，逾期將不再受理。另，明年起凡設籍新北市年滿55歲原住民，即能領取1500元重陽禮金。

重陽節將至，新北市副市長劉和然今日前往三峽區，訪視人瑞林鏡鑾，並送上林鏡鑾最愛的咖啡、象徵平安的蘋果，今年高齡102歲的林鏡鑾，除耳朵有些重聽外，依然精神抖擻，身體硬朗，每天必來上一杯咖啡，而且還要加很多糖。林鏡鑾平時的食慾很好，尤其喜愛子女海釣後親手煮的魚湯，甚至宵夜時分還會來碗泡麵或花生仁湯，是平凡日常裡的小確幸。