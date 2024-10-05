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開議首日19案就被暫擱 藍議員要市府用心 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席罕見疾病基金會舉辦的「遇見心中的自己」文創成果展，與昨天提出19案暫擱的議員秦慧珠同台。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席罕見疾病基金會舉辦的「遇見心中的自己」文創成果展，與昨天提出19案暫擱的議員秦慧珠同台。記者林麗玉／攝影

議會昨開議，市府19案遭擱置。北市議員秦慧珠今再批，市府編列空前高預算，開議第一天又要展延、增加174億元，直言當議員這麼久看遇到，質疑不用心看待預算。蔣萬安今表示，19案16案是物價波動、3案墊付案，會持續與議會溝通

蔣萬安今天上午出席罕見疾病基金會舉辦的「遇見心中的自己」文創成果展，與昨天提出19案暫擱的議員秦慧珠同台，秦慧珠今天再度表示，提出19案暫擱是希望市府提供充分資料並且說明，因她在議會這麼多年，沒有看過開議第一天，就跟議會要求增加174億元以上的預算，而且很多工期要展延，這都是空前。

蔣萬安會前受訪則表示，北市主計處有清楚說明，19案中有16案是多年工程，因為物價波動因素經費增加，另外3案是墊付案，都是關於契約變更、展延等，都是依法，依程序辦理，各單位編列預算送議會審議通過之後辦理，我們也會持續跟議會溝通與說明。

秦慧珠甚至不滿表示，她提出問題後，市府竟沒有人來補送資料，也沒有提出說明，直到昨天提出暫擱，才有每個單位都說要來當面報告，若她沒有提出暫擱，就輕鬆過關，市府根本不會用心去看待這些預算，認真與議會溝通。而這些都是蔣萬安連任以後的事，蔣萬安應該要去問問下面的人，發生什麼原因，不能只給議會一個答案叫物價上漲。

秦慧珠說，尤其蔣上任後，113年編列1900億多元預算，明年114年編列逾2000億元預算，都是空前的紀錄，超過以往所有的市長，用這麼大的預算跟市民朋友說，要做大建設，每一分錢，都應該要說清楚講明白。

秦提出的暫擱19案，包括原本捷運東延線今年要完工，昨天卻提出要展延3年半，要展延至116年6月，但並沒有提出預算，先提出工期展延3年半再提出預算。

另外，秦也提出質疑，表示社宅也是蔣萬安政見，不過今年蔣萬安任內規畫執行，還沒有規畫完工社宅就有7個，竟全部調整工期，延長完工時間，同時7個社宅要增加59億元，秦慧珠說，這些都是蔣萬安應該要去面對，而且要自己去關心的。

北市議員秦慧珠今天上午出席罕見疾病基金會舉辦的「遇見心中的自己」文創成果展，與昨天提出19案暫擱的議員秦慧珠同台。記者林麗玉／攝影
北市議員秦慧珠今天上午出席罕見疾病基金會舉辦的「遇見心中的自己」文創成果展，與昨天提出19案暫擱的議員秦慧珠同台。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席罕見疾病基金會舉辦的「遇見心中的自己」文創成果展。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席罕見疾病基金會舉辦的「遇見心中的自己」文創成果展。記者林麗玉／攝影

溝通 秦慧珠 蔣萬安

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