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影／基隆土石崩塌謝國樑勘災 盼2天假日趕工復原

攝影中心／ 記者潘俊宏／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今天早上到基隆深溪路與新豐街了解災情復原工程進度，希望最晚在明天晚上就能築起擋土牆恢復雙向通車，星期一會說明災損補償辦法。記者潘俊宏／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天早上到基隆深溪路與新豐街了解災情復原工程進度，希望最晚在明天晚上就能築起擋土牆恢復雙向通車，星期一會說明災損補償辦法。記者潘俊宏／攝影

山陀兒颱風基隆降下豪雨，導致多處淹水、土石崩塌，基隆市長謝國樑今早到地方勘災及了解復原工程進度，他表示已請工程單位儘速在這2天復原，星期一再跟大家報告災損的一些申請跟補助，至於氣象預報中無法預測的局部豪大雨部分，以後會更審慎評估是否放颱風假。

謝國樑今天到基隆深溪路與新豐街了解災情復原工程進度，希望最晚在明天晚上就能築起擋土牆恢復雙向通車，對一些質疑停班課標準回應說，停班課是依照氣象署數據的判斷，並以共同生活圈來思考，至於部分嚴重地區是否放假的問題，未來會根據數據隨時調整，基北北桃原則上是做共同決策，局部區域的部分會再深入研究評估判斷。

至於災損補償申請細節，謝國樑表示會在星期一舉行記者會向市民朋友說明，包括一些汽機車的災損，也會借鏡高雄的案例來處理。

基隆深溪路因豪雨造成土石崩塌，工程人員利用2天假日趕工，希望最晚在明天晚上恢復雙向通車。記者潘俊宏／攝影
基隆深溪路因豪雨造成土石崩塌，工程人員利用2天假日趕工，希望最晚在明天晚上恢復雙向通車。記者潘俊宏／攝影

基隆 山陀兒颱風 謝國樑

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