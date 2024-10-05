北市重陽敬老金逾9.5萬多人沒拿 這天起開放領現金

九九重陽節即將到來，北市今年率全國之先，早於8月就開始發送重陽敬老禮金，受惠56萬7111名長者中，還有逾9.5萬人尚未領取，社會局提醒10月7日至20日可到設籍區公所公布的指定時地領取，若仍錯過，至12月31日都還能申請線上申請或到各區公所填寫紙本申請匯款補發。

北市府8月12日起以匯款及敬老卡靠卡致送重陽敬老禮金，是今年全國最早的縣市。北市長者現有56萬7111人，占總人口數22.67%，目前已有32萬4072人靠卡領取、匯款有14萬7757位，1810名人瑞則由區公所里幹事到府致送，尚有9萬5654人未領，可以到各區公所親領現金。

社會局長姚淑文表示，各區公所將於定點致送前，個別通知每名長者領取時間及地點，市民10月7日至20日可前往各行政區戶籍地里內地點及時間領取，本人領取請攜帶身分證正本，若由他人代領，代領人則須攜帶受領人及代領人身分證正本及長者本人印章。

社會局說，「台北市重陽敬老禮金」官網可查詢領取紀錄，長者若仍來不及領取，即日起至12月31日，還能申請線上申請補發，或至各區公所填寫紙本申請匯款補發，將於年底前入帳。99歲以上人瑞部分，由里幹事9月下旬至11中旬陸續將禮金及禮品親送到府，確保他們的安全。

10月11日重陽節當天，全國符合65歲以上長者包含持外僑永久居留證居住北市者、設籍北市55歲以上原住民，只要持敬老卡、愛心卡或持身分證明文件到捷運服務台購票，當天即可整日免費搭乘台北捷運、淡海輕軌、安坑輕軌及貓纜。

另外，社會局今年度重陽系列活動還有10月9日銀髮服務表揚大會、20日則是在台北市立動物園，舉辦銀髮貴人薪傳技藝年度發表暨優良銀髮貴人表揚大會。