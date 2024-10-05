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清潔隊颱風天出勤 新北工會喊加1補1
新北清潔隊約5千5百人，颱風天仍有約千人值班待命防颱與值勤掃路班，新北環保局加發一天加班費，對比台北、桃園、台中加發一天加班費及補休一天，新北環保工會不滿喊話要比照三市「加一補一」，環保局允諾會納入綜合評估。
新北家戶垃圾平均每天產出1700噸，連續兩天颱風假後，昨開始上班上課，新北清潔隊預估昨要清完3400公噸家戶垃圾，勢必須加強收運、清運次數，協助民眾處理垃圾堆積問題。
新北環保局工會理事長許效溢表示，新北清潔隊員的福利不如六都，導致不少年輕人考進清潔隊員過了兩、三年，就調離北市等其他縣市，要求環保局颱風天出勤的隊員，應比照三市「加一補一」方案。
清潔隊員表示，颱風天出勤雖然不用收家戶垃圾，但頂著風雨巡查路面、清除路面垃圾等，是冒著被天外飛來異物砸中等生命危險在工作，盼環保局能體恤清潔隊員辛勞，隊員並無過分要求，只是要求比較其他縣市。
環保局表示，各城市給予清潔隊員福利照顧會因城市特性有所不同，例如新北市在統籌分配稅款不足情形下，仍爭取增加清潔隊員額，同時是全國第一個發放GORE-TEX等級透氣防水衣，提高隊員雨天值勤時安全性及舒適度等，對於隊員任何反應，環保局都會納入綜合評估。
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