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蔣市府提19案預算174億 藍營封殺

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
國民黨議員秦慧珠（左）提出異議擋下市府許多提案，散會後遭擱置提案的局處官員與議員溝通。記者許正宏／攝影
國民黨議員秦慧珠（左）提出異議擋下市府許多提案，散會後遭擱置提案的局處官員與議員溝通。記者許正宏／攝影

北市府昨將27個提案送議會一讀，再由大會交付委員會審議，其中19案是展延、調整工期或增加預算提案，金額高達174億，藍營議員認為未向議會充份說明，將19案全暫擱。北市府回應，將持續向議會溝通。

國民黨議員秦慧珠9月28日提出對174億追加預算疑慮，但市府主計處解釋，主要為原物料上漲等因素，昨仍提原案送議會，引發秦慧珠不滿，要求市長蔣萬安親自赴議會報告追加減預算。

秦慧珠指出，19案的預算高達174億，但收入來源在哪？北市有增加174億的稅收？還是中央有給補助？或是有市府高額的歲計賸餘可用？如果19案通過，174億是市民馬上就要付出去，但市府沒有說明收入來源為何，應該要暫緩，等市府提供充分的資料來向議會報告。

秦慧珠說，這19案中，像捷運局的1個案就要增加106億，收入來源在哪裡？應該要由市長親自向議會大會做總體的說明，而不是說每一個局各提一個案。

她舉例，像都發局7個社宅，全面要增加59億，還有捷運信義東延段，把工期從114年完工，調整為116年完工，增加2年工期，工人是否要增加？相關費用是否要增加？市府個別提案不夠慎重，甚至有「偷渡」味道。

主計處表示，19案中的16案屬多年的工程計畫，執行過程中因物價指數上漲，或實際狀況與原規畫不同等因素，經審慎評估有需要增加總經費。其餘有3案是屬墊付案及展延計畫期程等，是依規定待報請市議會同意後，再行辦理工程。

北市府 秦慧珠 議員

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