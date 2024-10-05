北市議會開議 工務委員會最熱門

台北市議會昨開議，各議員抽籤進入委員會，其中工務委員會因與京華城、第一魚果等案有關，出現25搶11席局面，結果綠營勝出；涉台智光案交保的市議員陳重文進教育委員會，涉京華城案羈押的議員應曉薇進民政委員會。

前市長柯文哲深陷市政弊案，有多達25名議員列工務委員會為第一志願，是所有委員會中最搶手。抽中的是國民黨議員李柏毅、郭昭巖、陳錦祥、李傅中武；民進黨陳怡君、陳賢蔚、王閔生、許淑華、林亮君；社民黨為苗博雅、以及無黨籍的徐立信。

與台智光案有關的警衛委員會是第二熱門，但和工務委員相比，這個會期「降溫」，共有9席名額，僅8人列為第一志願，分別是民眾黨議員林珍羽、國民黨議員楊植斗、柳采葳、秦慧珠、李明賢、吳志剛，民進黨是劉耀仁、李建昌。另一席抽中的是民眾黨議員張志豪

至於北士科案善後後續在財建委員會，抽籤結果綠5、藍3，分別是民進黨議員洪婉臻、簡舒培、張文潔、林世宗、何孟樺以及國民黨議員汪志冰、林杏兒、鍾小平。北市三大案中的議會「重砲手」，京華城案的游淑慧進民政委員會，簡舒培進財建委員會。

法官諭令陳重文800萬交保，並限制出境出海、住居及穿戴電子腳鐐，陳昨有到議會，但下午未參加大會。

北市議會台智光案專案小組成員、民進黨議員顏若芳憂心，陳重文回到市議會，如果他得知專案小組的調查內容，就是小組的人洩漏給他。專案小組4位成員同屬國民黨，考量利益迴避，是否更換召集人？如果沒有，她也相信小組召集人、國民黨議員秦慧珠會遵守會議決議。

秦慧珠表示，陳重文還是北市議員，當然不能剝奪他行使議員權責，台智光案專案小組採取秘密開會，資料不公開，也不會把開會議程上網，因此陳重文要知道內容有難度；她當召集人非常認真、公正，不能因為她與陳是同黨，就質疑利益迴避問題。