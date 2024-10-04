國慶晚會明在台北大巨蛋登場 蔣萬安：呈現最好的台北

113年國慶晚會明晚在台北大巨蛋登場，台北市長蔣萬安今晚在臉書表示，這是大巨蛋首場非體育賽事的大型活動，也是國慶晚會睽違8年回到北市舉辦，更是全體國民一起展現愛國心的重要時刻。

蔣萬安說，雖然遇到颱風來襲，市府團隊的準備工作不曾停歇。前兩天到大巨蛋了解準備進度，從進出口動線規劃、舞台設置、避難疏散動線，每一個環節都不馬虎，力求在全體國民、全球僑胞面前呈現最好的台北。

蔣萬安表示，八年前，國慶晚會曾在小巨蛋舉辦；今年在大巨蛋的舞台見證中華民國國慶，歡迎海外僑胞朋友回到台北市，也邀請全體國民不論是進場觀禮，或是透過線上直播、松菸大道的第二現場轉播，一起享受精彩的表演節目、展現臺灣人的團結與向心力。