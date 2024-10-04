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新北北海岸下暴雨道路淹水 4校183位師生安置校內

聯合報／ 記者江婉儀游明煌／新北即時報導
新北市長侯友宜今晚前往萬里視察安置狀況。圖／萬里區公所提供
新北市長侯友宜今晚前往萬里視察安置狀況。圖／萬里區公所提供

新北市北海岸地區今日午後持續降下暴雨，以致多處道路積淹水受阻，新北市教育局表示，為確保學生安全，中角國小、金山國小、金美國小及金山高中等4校，4日夜間將部分師生安置於校內，校方均已與學生家長取得聯繫，確認安全無虞，部分學生已由家長陸續接回，市府跨局處動員調度物資照護師生安全。

教育局統計，截至4日晚間22時50分為止，中角國小共計24名師生（8名學生及16名教職員)，留置校內教室及圖書館；金山國小共計26名師生（3名學生及23名教職員），留置在幼兒園教室；金美國小共計14名教職員留置學校宿舍及教室；金山高中共計119名師生（57名學生及62名教職員)，留置學校宿舍。

教育局表示，相關緊急安置所需物資，已協請消防局及社會局運送便當、水、麵包、發電機、照明燈及睡袋等物資，照護師生基本所需，學校教職員亦全程陪同確認照料學生確保身心穩定，請家長放心，後續待天氣及交通恢復穩定，將儘速協助師生確保安全撤離返家。

新北市長侯友宜今晚前往萬里視察安置狀況。圖／萬里區公所提供
新北市長侯友宜今晚前往萬里視察安置狀況。圖／萬里區公所提供
新北市北海岸地區今日午後持續降下暴雨，以致多處道路積淹水受阻。圖／萬里區公所提供
新北市北海岸地區今日午後持續降下暴雨，以致多處道路積淹水受阻。圖／萬里區公所提供
新北市長侯友宜今晚前往萬里視察安置狀況。圖／萬里區公所提供
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教育局 金山

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