提增百億預算議員批草率遭暫擱 北市：持續溝通

國民黨北市議員秦慧珠對北市府提19案增約174億元預算有意見，相關預算今天遭暫擱。秦慧珠說，市府偷渡且草率，應以追加減預算向議會報告。北市府指出，將持續與議會溝通。

秦慧珠9月底透過新聞資料提及，台北市政府向議會提出19案涉7局處需增加預算，原因包含展延工期等，卻未事先說明，質疑是強迫議會接受。

台北市議會今天下午開議，進行各委員會抽籤及宣讀台北市政府提案等程序。秦慧珠在議會大會宣讀市府提案時，針對市府提出19案表達有意見，19案遭大會暫擱。

秦慧珠會後接受聯訪表示，市府提出19案要增加預算約新台幣174億元，包含先調整工期等，擔憂後續恐增預算。

她指出，議會大會今天宣讀時，若順利讓19案通過，等同是要市民付錢，市府應以追加減預算向議會報告，非用個別提案送議會討論。

秦慧珠表示，市府對提案不慎重，並認為是偷渡且草率，因此要嚴格把關，將要求台北市長蔣萬安率團隊到議會說明。

對此，台北市政府指出，針對議員建議，將持續與議會溝通。

台北市政府主計處解釋，19案內的16案屬多年度工程計畫，因執行過程遇到物價指數上漲，或實際狀況與原規劃不同等因素，經審慎評估需增加總經費，且調增經費須等議會審議通過才執行。

北市主計處表示，其餘3案屬墊付案及捷運特別預算擬辦理契約變更及展延計畫期程，是依相關規定辦理報議會同意後，才會進行的工程計畫。