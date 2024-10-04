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蔣萬安提19個預算案約174億元 一讀會竟遭藍議員封殺

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會下午開議，北市府將27個提案送議會一讀，其中19案遭暫擱。記者楊正海／攝影
台北市議會下午開議，北市府將27個提案送議會一讀，其中19案遭暫擱。記者楊正海／攝影

台北市議會下午開議，北市府將27個提案送交議會一讀，再由大會交付委員會審議，其中19案是展延、調整工期或增加預算的提案，金額共高達174億。國民黨台北市議員秦慧珠認為，市府僅以提案方式送大會，事先沒有向議會說明原因和財源「有偷渡的味道」一口氣將19案全部暫擱，並要求市長蔣萬安應親自率市府團隊赴議會做追加減預算報告。

秦慧珠指出，19案的預算高達174億，但收入來源在哪？北市有增加174億的稅收？還是中央有給補助？或是有市府高額的歲計賸餘可以用？如果19案今天通過，174億是市民馬上就要付出去，但市府沒有說明收入來源為何，應該要暫緩，等市府提供充分的資料來向議會報告。

秦慧珠說，這19案中，像捷運局的1個案就要增加106億，收入來源在哪裡？應該要由市長親自向議會大會做總體的說明，而不是說每一個局各提一個案。

另外，她舉例，像都發局7個社宅，全面要增加59億，還有捷運運信義東延段，把工期從114年完工，調整為116年完工，增加2年的工期，工人是不是要增加？相關的費用是不是要增加？所以提案應先暫擱，補充詳細的資料。

秦慧珠說，市府本來就應該要以追加減預算的報告方式來議會，而不是用個別提案的方式，不夠慎重，甚至講直白一點，有一種偷渡的味道。

對此，北市主計處指出，這是經本府市政會議討論通過後，函請市議會審議。其中，部分工程計畫在執行過程中，因營建物價指數上漲或實際狀況與原規畫不同等因素，經權責機關審慎評估後，函請議會審議，且會待議會審議通過後，再據以執行。

北市府 味道 秦慧珠

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