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清水派出所長值勤出車禍亡 議員要求盤整攔查SOP

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳偉杰、石一佑說，希望市府根據劉宗鑫一案，省思毒駕問題，也希望盤整規畫警察攔檢SOP，加強民眾反毒宣導，減少毒駕問題。圖為攔查示意圖。圖／新北市警察局提供
新北市議員陳偉杰、石一佑說，希望市府根據劉宗鑫一案，省思毒駕問題，也希望盤整規畫警察攔檢SOP，加強民眾反毒宣導，減少毒駕問題。圖為攔查示意圖。圖／新北市警察局提供

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫9月30日晚間執勤時，遭有毒品前科的陳姓女駕駛狠撞拖行致死。議員質詢關心警力、毒駕議題，警察局長廖訓誠表示，新北仍有600多個警察缺額，警政署將於14日派補325人到新北，裝備汰換部分則已編列預算，爭取明年汰換逾齡汽機車。

新北市議員陳偉杰、石一佑說，希望市府根據劉宗鑫一案，省思毒駕問題，也希望盤整規畫警察攔檢SOP，加強民眾反毒宣導，減少毒駕問題。

林金結表示，新北市人口全國最多，警力編制是否到位？劉宗鑫為保護人民安全而因公殉職，令人不捨，警察局是否有改善人力、員警裝備的規畫？

廖訓誠表示，目前新北法定預算員額8049人，現有員額7407人，缺額642人。內政部警政署預計於今年10月14日分發警專第41期畢（結）業生325人至新北。另，保一總隊現支援29人，及新北專案申請該總隊支援警力24人，協助新北捷運安全維護工作。將持續積極爭取警大、警專畢（結）業生優先派補新北服務，儘速補足警力缺額。

廖訓誠表示，統計今年度迄今至9月30日止，查獲毒駕計159件159人。除將易涉毒場所或地點列為治安熱點，實施臨檢加強壓制外；另就施用毒品者溯源追查毒品來源，並透過網路、新聞等，加強宣導毒駕肇事的嚴重性等資訊，提升民眾反毒知能，以減少毒駕對社會造成的危害。

除了人力的提升，廖訓誠表示，將於2025、2026年爭取增加編列購車預算4億8790 萬元，汰換逾齡警用汽車521輛、機車數量2243輛，有效保障員警執勤安全及更有利於治安維護工作。

毒駕 警察

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