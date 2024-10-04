北市議會開議 陳重文現身簽到未出席委員會抽籤

台北市議會因颱風延至今天開議，涉台智光案已交保的國民黨市議員陳重文現身議會簽到，但未出席委員會抽籤等程序。議會台智光專案小組成員、綠議員認為，可找陳重文列席說明。

台北市議會日前公告因颱風「山陀兒」襲台，台北市停班停課，原定2日開議，延至今天下午召開定期大會，並進行議會委員會抽籤等程序。因涉貪污等罪嫌遭起訴的陳重文交保後，有現身議會簽到，但未出席後續程序。

北市議會先前成立專案小組調查台智光案，由國民黨市議員秦慧珠擔任召集人，秦慧珠下午出席議會大會接受聯訪，被問及外界質疑因與陳重文同黨籍，恐讓陳得知議會小組調查內容，認為秦可能需要迴避。

秦慧珠對此回應，專案小組成員是經議會大會授權及各政黨協議，再經成員推舉由她擔任召集人，不能因她與陳重文是同黨籍，就會出現利益問題，且陳重文目前還是議員，不能剝奪行使議員職權，例如參加委員會或質詢。

她表示，議會台智光專案小組是採秘密會議，不公開資料及公布開會議程，陳重文若要知道調查內容應有難度，但也無法阻止陳重文行使議員職權，預估下週恢復專案小組會議。

台北市議會台智光案專案小組成員、民進黨市議員顏若芳在議會接受聯訪指出，若有必要可找陳重文說明，釐清整起案件。專案小組先前決議相關內容、會議記錄不能對外說明，只有結論出爐，由秦慧珠對外公布。

顏若芳表示，若陳重文事後得知議會專案小組調查內容，有可能是成員洩漏，且專案小組內有各黨籍議員，相信資深前輩的秦慧珠應不會洩漏會議內容及遵守決議。

此外，民進黨市議員許淑華今天開議時，提出成立大巨蛋營運績效評估委員會連署書，要求北市府應啟動審議機制、重新談分潤等要求，有多名議員簽名。

台北市議會下午針對各委員會進行抽籤，其中與京華城案、第一果菜及漁類批發市場改建案等有關的工務委員會最熱門，共25名議員要搶11席，經抽籤，結果為民進黨5席、國民黨4席、社會民主黨1席、無黨籍1席。

陳重文未出席議會委員會抽籤，由辦公室人員協助填寫，最後進入教育委員會；涉京華城案被羈押的國民黨議員應曉薇由助理協助填選民政委員會。