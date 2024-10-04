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汐止匯款率達九成二 重陽敬老金陸續入帳

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區重陽禮金匯款率已經衝破9成，節省長輩前往領取禮金往返的時間。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區重陽禮金匯款率已經衝破9成，節省長輩前往領取禮金往返的時間。 圖／觀天下有線電視提供

下個禮拜就是九九重陽節，新北市政府今年的重陽敬老禮金，如果是採取匯款的部分，本來要在10/2日入帳，但是因為中間卡了兩天颱風假，只有郵局帳戶入帳，其餘銀行及農會，都會在10月7日(下週一)才入帳，至於領現金的，則從10/5日起發放，汐止區的部分，會在公所及24個里進行發放，值得一提的是，不少長輩現在都採取匯款，以汐止來說，匯款率就達到將近九成二。

這幾年汐止區重陽禮金匯款率已經衝破9成，採取直接匯款的越來越多，長輩說不用跑一趟比較方便，以崇德里來說也是大概有九成的長輩都已經選擇匯款入帳，今年敬老禮金發放對象是65歲以上且設籍新北市的長輩，而根據統計，以汐止區來說，符合資格的就有37,432人，其中領現金的只有2,840人，而選擇匯進戶頭的就有34,592人。

汐止區長林慶豐表示，重陽禮金發放，汐止區總共有3萬7千多人，目前有92%都是選擇用匯款，大概有百分之7點多領現金，而在領現金的部分，會在10/5日也就是這個星期六開始在區公所、里辦公處發放，這次共有26個里是在汐止區公所發放，另外，有24個里是在里辦公處或活動中心發放，也希望長輩之後也能選擇匯款，增加匯款率，節省領取往返的時間，祝福所有長者重陽節快樂。

汐止區選擇郵局匯款的有11,097人，其他銀行及農會則有23,495人，將會在10/7日下週一入帳，長輩們這兩天可以查查錢有沒有匯進去，至於如果是領現金的話，是在10/5起也就是這個星期六，在汐止區公所或是24個里指定地點發放，也請長輩攜帶身份證及印章前往領取，如果當天沒領，就要到公所去領取，發放時間是10/7日到12/13日。

汐止 長輩

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