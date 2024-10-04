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金山老街淹成水上市場 北海岸雨勢驚人緊急啟動一級開設

聯合報／ 記者游明煌江婉儀／新北即時報導
新北市災害應變中心啟動二級開設，萬里、金山、三芝、石門和瑞芳等行政區為一級開設。圖／新北市政府提供
新北市災害應變中心啟動二級開設，萬里、金山、三芝、石門和瑞芳等行政區為一級開設。圖／新北市政府提供

三陀兒颱風雖然遠颺，新北金山等地今天豪大雨不斷，市府表示，北海岸行政區今天下午時雨量超過100毫米，新北市災害應變中心啟動二級開設，萬里、金山、三芝、石門和瑞芳等行政區為一級開設。立委廖先翔說，金山等地雨勢非常驚人，「大雨根本是用倒的」，金山市場等地已出現積淹水，有民眾形容「金山老街快成水上市場」。

新北市長侯友宜稍早也進駐應變中心指揮調度，與區長視訊掌握最新災情，確認人力機具需求，並協調消防分隊及新北後指部派員進入搶災。侯也交辦社會局協助現場安置，確認現場居民安全且物資充足。

廖先翔說，今天下午金山等地雨勢非常驚人，3小時降下200多毫米，包含金山市場等地都傳出積淹水災情，也有不少民宅進水，目前以防災救災優先，大雨過後，排水系統的體檢及強化必須落實。

市府表示，受豪大雨影響，許多道路積淹水，新北市萬里區環金路、中正路至加投路81號（大鵬派出所前）路面淹水無法通行，公車790、953（含區）、F921、F923暫時停駛，716淡水發車至加投里站折返，862往程至大鵬國小折返、返程至野柳折返 。

新北市災害應變中心啟動二級開設，萬里、金山、三芝、石門和瑞芳等行政區為一級開設。圖／新北市政府提供
新北市災害應變中心啟動二級開設，萬里、金山、三芝、石門和瑞芳等行政區為一級開設。圖／新北市政府提供

山陀兒颱風

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