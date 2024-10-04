北市議會開議...議員發起大巨蛋績效委員會 藍綠白簽署

台北市議會今天開議，針對前市長柯文哲留下的爭議案，國民黨北市議員柳采葳表示，若還有疑慮，不管有沒有調查小組，都還是能針對各單位索取資料。民進黨北市議員許淑華則發起成立大巨蛋營運績效評估委員會連署，要求蔣萬安市府啟動審議機制、重新談分潤。目前多位藍綠白議員簽署。

國民黨北市議員柳采葳表示，現在調查小組已經結案，不過如果還有疑慮，該調查的部分，不分黨派都會調查清楚，不管有沒有調查小組，針對各單位來索取資料，針對這些事情還是會調查監督。

柳采葳說，北市議員許淑華提供一份連署書，關於設立大巨蛋營運績效評估委員會。柳說，因為大家都知道，大巨蛋包含之前停工再復工的過程中，都是在前台北市長柯文哲任內，所以監督小組不只針對現行後續的改善作為，也有過去若有疑慮或爭議，監督小組成員都會盡議員職責來監督。

根據連署書的設立理由指出，大巨蛋啟用至今不到一年的時間，就屢屢發生漏水、看台搖晃、電扶梯超載停止運作、逃生指示不明等事件，向市府反映得到的結果永遠都是要求遠雄進行改善，卻從年初漏水至今。

連署書寫到，然而針對大巨蛋營運機制，市府有權限召開營運績效評估委員會進行評核，若分數未達標準，最嚴重可進行解約，今年不斷提出質詢要求市府組成營運績效評估委員會，卻只得到片面回復「114年上半年籌組委員會，暫定114年9月開會」，毫無任何積極作為。目前已有多位藍綠白議員簽署。

許淑華指，12月5日周杰倫，接著是張惠妹跨年將在大巨蛋舉辦演唱會，如此設施設備不能輕輕帶過，議會已經同意不需要適用127條規定，但是附帶很多條件，包含啟動審議機制、重新談分潤，「怎麼談我們尊重，但是不能柯規蔣隨。」

許淑華說，不要拿大巨蛋蹭新聞，蔣萬安要扮演好監督及安全的角色，起碼觀眾在看任何表演時，不會提心吊膽或穿雨衣去，不容許這樣發生，「蔣萬安不要當遠雄的細漢（台語：小弟）」

她說，所以啟動大巨蛋營運績效評估委員會，都要當作紀錄，因為現在不能溯及既往，會議的內容紀錄都要變成評分標準，不會縱容遠雄，肆意妄為。