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再新增1例本土登革熱 新北：評估疫情獲得控制

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局長陳潤秋指出，颱風過後一周為登革熱防治關鍵期，市府持續動員，針對高風險區域加強環境噴消及孳生源清除。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局長陳潤秋指出，颱風過後一周為登革熱防治關鍵期，市府持續動員，針對高風險區域加強環境噴消及孳生源清除。圖／新北市衛生局提供

新北市新增1例本土登革熱病例，衛生局說明，該個案為新店區66歲女性，10月2日出現發燒、頭痛等疑似症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解，經調查仍與目前高風險區域有關，研判感染範圍未擴大。截至10月3日新北累計60例本土登革熱病例。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例，經過市府團隊與市民的共同努力，近期病例數稍緩，評估疫情初步獲得控制。

陳潤秋指出，颱風過後一周為登革熱防治關鍵期，市府持續動員，針對高風險區域加強環境噴消及孳生源清除，也籲請民眾巡視住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」清除家戶外積水容器避免孳生病媒蚊，也提醒民眾如經查獲積水容器有孑孓，最高可罰1萬5000元。

陳潤秋呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史；也提醒醫療院所持續提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，如遇有疑似感染個案應即時通報，協助防範控制疫情。

新北市衛生局長陳潤秋指出，颱風過後一周為登革熱防治關鍵期，市府持續動員，針對高風險區域加強環境噴消及孳生源清除。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局長陳潤秋指出，颱風過後一周為登革熱防治關鍵期，市府持續動員，針對高風險區域加強環境噴消及孳生源清除。圖／新北市衛生局提供

登革熱 衛生局

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