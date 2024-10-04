陳重文交保返議會 台智光專案小組藍營召集人遭疑需利益迴避

國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，10月1日交保，今天北市議會開議，人雖簽到，但未出席抽籤。北市議會該案專案小組召集人秦慧珠憂陳重文恐得知調查進度與內容，卻也被質疑需利益迴避；秦慧珠今駁斥，自己經大會授權、各政黨協議的專案小組成員且由大家推舉，直言不能因她與陳同黨就有利益迴避問題。

北市議會成立台智光案專案小組調查，9位成員包含國民黨議員秦慧珠、李明賢、李柏毅及曾獻瑩，民進黨為林世宗、顏若芳、何孟樺，民眾黨林珍羽、無黨籍徐立信。

顏若芳說，如果有必要，可以找陳重文來說明，釐清整個案件。另外，專案小組召集人是國民黨秦慧珠，專案小組開始前有個決議，就是專案小組所有詳細內容、會議記錄，大家不對外解說或說明，只有做成結論後，由秦慧珠對外公布。陳重文回到市議會，如果他得知專案小組的調查內容，就是小組的人洩漏給他。

至於秦慧珠有無利益迴避問題？她認為，專案小組4位成員同屬國民黨，考量利益迴避問題，是否更換召集人，小組還要開會討論，若沒有，她也相信秦慧珠是資深前輩，應該知道即便同黨，也不該去洩漏內部相關會議，相信秦會遵守會議決議。

秦慧珠今表示，陳重文目前還是北市議員，當然不能剝奪他行使議員權責，包含參加委員會或質詢。台智光案專案小組採取秘密開會，資料不公開，也不會把開會議程上網，因此陳重文要知道的話，會有一定難度，但陳重文行使議員職權之下，我們沒辦法阻止他，因此專案小組會審慎地嚴格調查，下周就會恢復調查會議。

秦慧珠說，她是經過大會授權、各政黨協議的專案小組成員且是大家推舉出來，不能因為她與陳重文是同黨就有利益迴避問題，也質疑提出此意見的人恐怕不是國民黨，就是別的政黨想去掌握召集人位子。

秦慧珠強調，幾次調查過程，大家應該知道她當召集人是非常認真、公正，而且比所有委員努力研讀相關資料，因此強烈反駁說她有利益迴避的議員，如果有的話，請對方站出來公開辯論，為什麼她有利益衝突問題。

李明賢指出，議會專案小組和司法單位都在調查該案，無罪推定下，陳重文現在交保也不影響議員資格，議員職權還是要持續行使。但他認為，議會在做警用監視器案相關調查，陳最好可以迴避參加警政衛生委員會，其他委員會則可以參加。