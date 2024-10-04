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漂流物數量難預測 翡管局：1個月內加速清理完成

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北翡翠水庫管理局3日發布新聞稿回應，有關媒體關切翡翠水庫漂流物清理事宜，翡翠水庫漂流物主要來自上游集水區漂流木及部分生活廢棄物，翡管局每年均有編列預算進行清理。

翡管局表示，翡翠水庫因受到每年氣候條件，以及集水區林相演替的影響，所產生流入庫區的漂流物數量不一，尤其，颱風豪雨過後，漂流物數量常會大量增加，即先予攔截集中後排序清理。

翡管局指出，翡翠水庫每年均編列有漂流物清理預算經費，根據107年至113年9月底歷年統計，每年所需清理漂流物噸數113噸至595噸以上不等。其中於107年與108年各編列預算486萬元、109年編列312萬元，三年間每年實際執行數，均有剩餘數。

翡管局表示，受到氣候變化及林相演替的影響，水庫每年漂流物數量，難以精準估計。翡管局為提升漂流物清理時效，將參考歷年漂流物實際執行數，於後續年度預算，檢討增編預算因應。截至目前，「山陀兒」颱風外圍環流影響，翡翠水庫上游坪林附近水域，累積產生漂流物約500噸，將於颱風過後1個月內全力清理完成。

聚傳媒

廢棄物 翡翠水庫 颱風

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