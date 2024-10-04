消防泡沫外流污染溝渠 新北環保局溯源稽查告發

新北市中和區瓦窯溝及橋和路與福和路交口，日前出現泡沫廢水；市府環保局今天表示，經稽查發現，都是社區大樓消防泡沫廢水操作不當污染溝渠，依水污染防治法告發，要求改善。

新北市政府環保局下午表示，近期破獲2起位於中和區的泡沫污染溝渠案件，分別是9月29日接獲民眾報案，中和區瓦窯溝出現泡沫廢水；以及10月2日橋和路與福和路交口，出現泡沫廢水。

環保局表示，經與消防局共同追查發現，瓦窯溝泡沫源自中和區「翔之譽社區」，實際查核發現，社區消防泡沫原液的容量及壓力均低於標準值。原先否認污染的社區管委會，這時才承認消防設備故障卻未妥善處理，導致泡沫流入水體。

環保局發布新聞稿表示，中和區橋和路及福和路口出現的大量泡沫，稽查發現污染源來自登山營造公司承攬的某建案。該公司在更換消防設備時，消防泡沫污染排水路。

環保局說，消防廢水若未妥善處理，可能對水體及周邊環境造成嚴重污染，切勿擅自排放至排水系統或河川。上述2起案件，已依照違反水污染防治法規定告發，最高可處新台幣300萬元罰鍰，並要求限期改善。