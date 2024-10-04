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北市議會開議 京華城案所屬工務委員會25搶11綠營勝出

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會今天開議，下午2時進行委員會抽籤，其中有11個名額的工務委員會最熱門。記者楊正海／攝影
台北市議會今天開議，下午2時進行委員會抽籤，其中有11個名額的工務委員會最熱門。記者楊正海／攝影

北市議會今天開議，下午2時進行委員會抽籤，其中11個名額的工務委員會最熱門，因與京華城、第一魚果等案後續有關，出現25搶11席局面，結果綠營勝出，民進黨5席、社民黨1席，國民黨4席、無黨籍1席。另外，涉及台智光案交保的市議員陳重文，未出席抽籤，但選擇進教育委員會；因涉京華城案羈押的應曉薇選民政委員會。

台北市議會下午舉行預備會議，進行各議員分配委員會的抽籤。其中僅只有11個名額的工務委員會，仍是大熱門，尤其與京華城、第一魚果等案的後續有關，有多達25位議員列為第一志願，是所有委員會中最搶手的。抽中的是國民黨議員李柏毅、郭昭巖、陳錦祥、李傅中武；民進黨陳怡君、陳賢蔚、王閔生、許淑華、林亮君；社民黨為苗博雅、以及無黨籍的徐立信。

與台智光案有關的警衛委員會是第二熱門，但和工務委員相比，這個會期「降溫」共有9席名額，僅8人列為第一志願，分別是民眾黨議員林珍羽、國民黨議員楊植斗、柳采葳、秦慧珠、李明賢、吳志剛，民進黨是劉耀仁、李建昌。另一席抽中的是民眾黨議員張志豪

至於北士科案如何善後，後續在財建委員會，抽籤結果綠5、藍3，分別是民進黨議員洪婉臻、簡舒培、張文潔、林世宗、何孟樺以及國民黨議員汪志冰、林杏兒、鍾小平。北市三大案中的議會「重砲手」，京華城案的游淑慧進民政委員會，簡舒培進財建委員會。

另外，國民黨北市議員陳重文涉及台智光弊案，日前聲請具保停押，獲令800萬元交保、限制出境出海、住居及穿戴電子腳鐐。台北市議會今天開議，陳重文上午有到議會，但下午未參加大會，根據他所選的志願，這個會期將進入教育委員會；涉及京華城弊案羈押中的國民黨議員應曉薇，仍具市議員身分，選擇民政委員會。

對於有議員認為涉案議員應該避嫌，避免進入與案情有關的委員會，藍營人士指出，其實陳重文依過去他在預算會期，慣例都是選擇教育委員會，新會期選擇財建，所以這次還是選擇教育；至於應曉薇最近幾個會期，也是在民政委員會。

北市 國民黨 議員

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