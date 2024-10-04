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年度台北時裝周將登場 邀請奧運好手盛裝出席

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
記者會今年移師到大稻埕舉辦。記者邱書昱／攝影
記者會今年移師到大稻埕舉辦。記者邱書昱／攝影

2024台北時裝周活動將於10月12日、13日及20日展開，今天於大稻埕舉辦開幕記者會，奧運好手陳念琴、吳詩琴一身設計師打造服裝出席。台北文化局表示，今年以「Dress Code：Taipei 盛裝台北」也將扣準今年主題，用時裝演繹城市穿出心目中台北面貌。

文化局長蔡詩萍表示，這次活動範圍擴及信義區、東區以及台北布業重鎮大稻埕等三處商圈，更首次邀請知名創意總監馮建彰、團隊FREES一起加入策畫。

他介紹，為了響應台北建城140周年，利用「音樂」佐以「時裝」的跨界創意，展現台北城市多元而自由的文化魅力，更期待10月20日跨界時尚大秀，將台北老城區大稻埕的風情，延續到有台灣蘭桂坊稱號的信義區興雅路。

文化局也說，記者會中邀請六位台灣知名設計師品牌，包括擅長以機能工裝元素結合影視與文化議題的「ALLENKO3（柯瑋倫）」。少數苦心耕耘專屬訂製服裝的「BOB Jian（簡國彥）」。運用藝術美學、虛擬科技及充滿活力的豐富色彩打造獨特視覺的「Claudia Wang（王子欣）」等。

文化局補充，台北時裝週也串聯時尚信義商圈、潮流東區商圈以及臺北布業重鎮大稻埕商圈，將全方位拓展台北時尚之美，包含微風信義3F開設期間限定的「設計師快閃店」，精選的台北時裝週選品店 TPEFW Select Shop，將於10月1日至12月30日在微風信義百貨3樓開張。

民進黨台北市議員顏若芳認為，大稻埕是台北布業的發跡地之一，歷史悠久也培育了許多成衣業者、設計師，希望台北時裝周的大秀，未來也能一併移師到大稻埕舉辦，讓在地一條龍的產業，能夠藉此曝光、帶動在地經濟效益。

她說，今年時裝周的開幕記者會首度移師大稻埕舉行，時裝藝術搭配在地文化，令人目不暇給，也趁著台北建城140週年的重要時節，為台北時裝周注入了嶄新的文化魅力。

奧運好手陳念琴、吳詩琴一身設計師打造服裝出席。記者邱書昱／攝影
奧運好手陳念琴、吳詩琴一身設計師打造服裝出席。記者邱書昱／攝影

大稻埕 文化局 設計師

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