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新北單身聯誼搶破頭 8場次逾4千人報名只錄取500餘人
新北舉辦單身聯誼活動已超過10年，迴響熱烈。民代建議，今年場次雖然增加到8場，但還是太少，應該要每個月1場，也要放寬年齡限制，讓民眾可以增加認識異性的機會。新北市民政局表示，認同增加場次建議，今年超過4千人報名，但錄取500多人，明年會增加預算。
新北市議員金瑞龍表示，新北近3年的單身聯誼活動，從1年6場增加到8場，但他覺得成長幅度太小，很多年輕人因為工作忙碌，認識異性的時間比較少，甚至沒機會，能有機會參加聯誼會開心，但都認為報名額度太少，一場只有60人，希望提升到1個月1場，既然提出配套措施是鼓勵結婚，就應該增加場次，提升配對機率。
金瑞龍說，這些活動也有限制參與年齡，建議明年要放寬年紀，不要有年齡歧視，聯誼活動的效果很好，像有些人會網戀，就有被騙的可能性，這樣活動又陽光又有機會認識異性，活動很好，不要讓美意打折，同樣道理，聯合婚禮也是只能100對參與，很多人擠破頭都搶不到。
民政局長林耀長說，會有年紀限制，也是不希望配對年紀相差太大，會讓配對機率降低，每個梯次的都不同。他認同增加場次的建議，以今年為例，最多就是500多人參與單身聯誼，但超過4000人來報名，去年經費70萬，今年91萬，明年會再增加預算，往這方面討論。
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