國慶晚會在即 大巨蛋漏水改善今專家全面檢視

今年國慶晚會明天在台北大巨蛋登場，但大巨蛋漏水問題備受關注，近期雖以美國防水膠帶趕工中，外界仍憂國慶晚會漏水恐貽笑國際。北市副市長李四川今上午表示，國慶晚會座位已全部整理好，不必害怕漏水；據悉，體育局今天上午會同專家到場全面檢視，包含場館內部有無滴水、地面是否有水漬、防水膠帶施作等。

體育局今表示，遠雄須於國慶晚會前，完成嚴重大面積漏水範圍及國慶晚會使用區域漏水改善。

大巨蛋相關修繕工程持續進行中，據悉，體育局今天上午會同專家到場全面檢視，包含場館內部有無滴水、地面是否有水漬、防水膠帶施作等；鑑於大巨蛋為大量體建物，無法比照一般建物以灑水驗收防水成效，改善狀況將待下次遇雨才會知道。