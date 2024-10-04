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颱風後新北3400噸垃圾待清 工會喊千人出勤加一補一

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
山陀兒颱風來襲放颱風假，但樹倒、電線中斷、路面垃圾等各式因素，仍有不少單位員工在路上值勤。記者李定宇／攝影
山陀兒颱風來襲放颱風假，但樹倒、電線中斷、路面垃圾等各式因素，仍有不少單位員工在路上值勤。記者李定宇／攝影

北部地區今於連續兩天颱風假後開始上班，新北累積家戶垃圾3400噸待清。不過約5千5百人的新北清潔隊員，颱風天仍有約千人值班待命防颱與值勤掃路班，對比台北、桃園、台中，新北颱風天出勤僅加發一天加班費，上述三市則再多一天補休，新北環保工會喊要求比照辦理。環保局表示隊員任何反應都會納入綜合評估。

新北家戶垃圾平均每日產出1700噸，山陀兒連續兩天颱風假後，新北預估今天要清完3400公噸家戶垃圾，環保局平常的收運路線今天勢必須加強清運次數，協助民眾處理垃圾堆積問題。

新北市共有約5千5百名清潔隊員，颱風假時雖然停收家戶垃圾，但仍有約千名隊員必須值勤待命防颱與掃路班，但對比北市、桃園、台中放颱風假仍上班者可以加發一天加班費及補休一天，新北只有加發一天加班費。

新北市環保局工會理事長許效溢表示，新北市清潔隊員的福利與六都比照，可看出部分福利就是不如台北市，導致不少年輕人考進清潔隊員在新北工作後，過了兩、三年就調離至北市等其他縣市，因為福利不如別人就會流失隊員，要求環保局颱風天出勤的隊員，也應該比照上述三市的加一補一方案辦理。

清潔隊員表示，颱風天出勤雖然不用收家戶垃圾，但頂著風雨巡查路面、清除路面垃圾等工作，是冒著被天外飛來異物砸中、危及生命危險在工作，盼環保局能體恤清潔隊員辛勞，表示隊員並沒有過分要求，只是要求比較其他縣市辦理。

環保局對此表示，各都的福利照顧各有不同特色，都是因應城市特性而有所不同，對於隊員的任何反應，環保局都會納入綜合評估跟討論。

六都清潔隊員福利比較表。圖／環保局工會提供
六都清潔隊員福利比較表。圖／環保局工會提供

環保局 颱風假

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