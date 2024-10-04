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校方允給地、交局已規畫 新北公托接送區遲未動工惹議

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市板橋國中校內有公托、非營利幼兒園，公托校門位在巷弄內、雙向單線道，家長無處可臨停，造成接送困擾，民代質疑，校方同意給地、交通局也已規畫，教育局卻無動於衷，遲遲不施工。交通局表示，將按期程持續完善家長接送區。教育局說，已完成會勘，會加強家長接送引導。

市議員黃淑君表示，新北持續改善通學廊道環境，以國小優先，國、高中校園次之，不少國、高中附設有公托，也非常需要通學廊道或是家長接送區，例如板橋國中校內的公托大門位在中正路433巷內，周邊的巷道狹窄，家長沒有地方可停車接送，幼童坐機車不安全，汽車臨停造成車流回堵，也衍生民怨，每到上下學的接送時段，喇叭聲不斷，交通混亂。

黃淑君說，校方同意提供校地作為通學廊道規畫，讓孩童上下學更安全，主張從板橋國中教職員機車停車場開通另一出入口，連接中正路，讓家長可駛入校園接送。6月會勘後有共識，交通局提出規畫，教育局遲遲不施工改善，希望別再拖。黃淑君也說，板橋區還有埔墘國小、重慶國小有類似情形，不該讓家長在接送過程涉險違停。

新北市交通局表示，國、高中通學檢討2022年辦理會勘，目前完成85所學校改善，預計2025年底前完成120所學校。教育局說，關於板橋國中校內公托、幼兒園接送動線問題，園方有加強家長接送引導，也與家長溝通，後續將配合市府整體規畫來做。

幼兒園 教育局

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