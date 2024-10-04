北市挖土機拆廢床墊 耗時耗力？

北市近年彈簧床回收每年超過8萬張，北市環保局以挖土機拆解，議員認為，目前平均1到2分鐘拆解1床，但專業人力凋零，可參考新北以大型破碎機拆解，省時省力。北市廢棄物處理場表示，目前量能充足，但會參考可行性。

彈簧床墊回收需要拆分成金屬彈簧、表布和棉絮，北市議員詹為元表示，近5年回收拆解的床墊數，民國109年為8萬4868床、110年8萬8229床、111年9萬4699床、112年9萬36床、今年至8月有6萬3177床。

詹為元說，全市可拆解的挖土機實際只有2台，操作人力須具備技士證照的駕駛，目前領有證照的駕駛共5人，年資皆為20年，平均年齡為56歲，未來退休，缺額問題也會浮現。

他指出，新北使用大型破碎機自動處理床墊拆解，預算約為2千萬一台，每日可處理床墊數量約為1050床，比台北市每日拆解數約多出2倍。

台北廢棄物處理場長徐立豪說，每日回收的彈簧床約800到900床，兩名師傅一天工時5小時、300分鐘換算，兩人大約能夠拆卸600床，處理量能都沒有問題。

他表示，破碎機處理彈簧床時，雖然只要由一人將床丟入機器，不過拆解的彈簧金屬、表布以及棉絮也需要再分類，挖土機就能直接載運分離，目前北市也有一台破碎機，主要是處理樹幹等類，針對新北的作法，會再研議討論。