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拉警報 北市出現今年首例本土登革熱
登革熱入侵人口多達650萬的雙北，新北已累計59例本土病例，台北市昨也出現今年本土首例，卻與新北群聚無關，顯然另有感染源。雙北衛生局憂心颱風過後積水處大增，爆發更嚴峻疫情，呼籲民眾在一到二周內「關鍵時期」清除積水容器；環保單位今也會發動稽查。
北市文山區70多歲男9月底陸續發燒、肌肉痠痛及噁心，10月2日確診，潛伏期無出國，也無新北中和及新店等高風險區域活動史，同住密切接觸者1人暫無登革熱症狀。北市環保局將在個案住家半徑100公尺範圍內，緊急噴藥及清除孳生源。
「先防颱後防蚊。」北市議員曾獻瑩說，山陀兒颱風將挾帶大雨，有專家評估容器積水將逾100公分，到年底都不會乾，2015年蘇迪厄颱風後1-2周，台南就增4萬多例登革熱，並造成228人死亡，創下登革熱感染人數、死亡人數最高紀錄。
北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，由於雙北互動密切，新北端確認登革熱群聚當天，北市9月23日即發文通知市府一、二級機關與學校，加強登革熱防治及整備人力、物資，並發文北市所有醫院，提高通報警覺。
新北昨未新增個案，新店區長陳怡君說，防治登革熱4天就要噴一次藥，由於颱風來襲怕下雨把藥水沖走，預計今天再度熱噴。
中和區長楊薏霖也說，若有確診者，就算是颱風天也會入戶噴消確診者住家方圓100公尺，同時區域300公尺清消，盼能控制疫情。
新北衛生局疾管科長王美華說，颱風過境會持續鎖定中和、新店鄰里，並管制天山公園、景新公園及三介廟共17處，防止民眾進入高風險區域。
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