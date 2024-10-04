新聞眼／漂流木藏「飲」憂 水庫管理拉警報

翡翠水庫兩個多月來充斥近500噸垃圾和漂流木，翡翠水庫管理局稱預算不足無法清理，一件原本該立即處理的急件，竟然用「沒錢」搪塞，讓外界聞之瞠目結舌，除了行政效率出問題，管理水庫的翡管局專業也令人質疑。

幾次颱風、強降雨為水庫累積為數可觀的垃圾和漂流木，以往為了水庫大壩安全，通常會迅速清理，尤其接連有豪大雨時，水庫難免要預防性洩洪，一旦有漂流木這類具破壞力的大型廢棄物，更要加速清除避免衝擊大壩安全。

水庫大壩的上游處布設一排攔木浮柵，主要功用是攔阻水庫表面的漂流物，以免漂流物妨礙放流設施；但沉重的漂流木可能越過攔木浮柵，進一步撞擊大壩匣門，是不可不防的風險。另外，漂流木不及時清理，過一段時間可能會沉入庫底，有機質逐漸腐化，和漂浮的垃圾一樣影響水質。

以往不曾聽聞翡翠水庫因為「沒錢」而拖延清理廢棄物的狀況，這次竟然拿出這個理由回應議員，顯然行政效率出了大問題。更令人擔心的是，此事攸關大壩及洩洪安全，放任漂流木不處理還有惡化水質的隱憂，難道主事者的專業也不到位？

翡管局遠在烏來，向來被視為台北市府的邊陲單位，但翡翠水庫守護大台北600萬人的飲用水需求，未來甚至要往南支援供水，至關重要。一葉知秋，北市府不能以為漂流木只是一介小事，積累不治，恐拖成大病。