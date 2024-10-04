翡翠水庫500噸漂流物 竟無錢可清

翡翠水庫目前充斥近500噸垃圾和漂流木，翡管局稱預算不足無法清理，議員質疑今年度水庫管理預算近億，怎會沒錢？翡管局表示，凱米颱風等因素造成大量漂流物，原預算203萬元已用完，已申請動支災害準備金640萬元，山陀兒颱風後1個月內全力清理。

翡翠水庫位在新店溪支流北勢溪下游，集水區範圍涵蓋新北坪林、雙溪、石碇與新店，共303萬平方公里，主要功能為公共給水，供水區包含台北市與新北市三重、新店、永和、中和、泰山、五股、八里、蘆洲、板橋、土城、新莊等地，約600萬人。

翡翠水庫漂流物主要來自上游集水區的漂流木及部分生活廢棄物，翡管局每年均編列預算清理，但7月以來堆積大量垃圾和漂流木，翡管局卻稱無法清理的原因是「預算不足」。

議員張斯綱質疑，翡管局編列預算出現嚴重瑕疵，今年度預算科目「水庫管理」編列9700萬多元、「第一預備金」60萬元，怎會沒錢？台灣正值颱風季，颱風外圍環流和東北季風可能對翡翠水庫集水區帶來長時間的強降雨，若因漂流物阻礙水庫運作或影響水源，恐造成莫大損害。他要求翡管局解決現況，釐清垃圾來源。

2018年至今，翡管局統計每年所需清理漂流物約113噸至595噸，其中2018年與2019年各編列486萬元、2020年312萬元，每年預算都有剩；2021年、2022年縮編為250萬元、214萬元，卻因颱風侵襲，不足經費簽報動支災準金因應。

翡管局指出，去年預算一樣是214萬元，因所需清理漂流物較少，僅執行106萬元；今年編列203萬元，因受凱米颱風、9月22日長延時豪大雨影響，集水區產出漂流物數量龐大，預算已用完，才申請動支災準金。

翡管局表示，翡翠水庫受每年氣候條件及集水區林相演替的影響，流入庫區的漂流物數量難以精準估計，颱風豪雨後數量常會大量增加，會先攔截集中再排序清理。未來將參考歷年漂流物實際執行數，在後續年度預算檢討增編，提升清理時效。