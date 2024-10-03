快訊

不斷更新／早點洗洗睡僅3地停班課！基北北桃等18縣市明上班上課 各地颱風假資訊看這裡

山陀兒颱風肆虐高雄已逾15萬戶停電 20萬戶停水至明天凌晨

詭異！颱風天一早中山區工裝男頸噴血坐路邊 疑遭隨機刺傷

新北明日正常上班上課 僅瑞芳停班停課

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市府今晚開災變會報，市長侯友宜主持。記者李成蔭／攝影
新北市府今晚開災變會報，市長侯友宜主持。記者李成蔭／攝影

山陀兒颱風來襲，對南部衝擊頗大，北部東北角一帶也有豪大雨，各界都關注明天是否放假。新北市府稍早宣布，據最新天氣預報，並經北北基桃市府共識，除瑞芳區停止上班上課外，明日各機關、學校正常上班及上課。

新北市府今晚稍早開災變會報，市長侯友宜主持時透露玄機。他宣布，新北全境於明上午5時開啟各橫移門、越堤道，堤外停車場也同步開放；不過，東北角、北海岸一帶仍須嚴防積淹水及可能的坍方土石流。外借預測，新北明天很可能將正常上班上課。

新北市政府晚間8時宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經北北基桃市府共識，除瑞芳區停止上班上課外，宣布新北市明日正常上班及上課。

新北新聞局長李利貞說明，瑞芳區24小時累積雨量已達797毫米，達到超大豪雨等級，農業部也針對瑞芳區的土石流潛勢溪流發布15條紅色警戒，為確保民眾安全，瑞芳區明日停止上班上課。

新北市府今晚開災變會報，市長侯友宜主持。記者李成蔭／攝影
新北市府今晚開災變會報，市長侯友宜主持。記者李成蔭／攝影

瑞芳

延伸閱讀

新北明天放不放假？ 侯友宜災變會報的宣布「有玄機」

連兩天颱風假...國中小段考恐受影響 新北授權學校彈性調整

山陀兒颱風緩步北上 瑞芳部分土石流災情傳出

新北都會區眾多百貨照常營業 民眾不畏風雨前往覓食

相關新聞

颱風過後登革熱隱憂加大 專家稱落實「這一步」最要緊

新北市本土登革熱病例已累計59例，今天雖然沒有新增案例，但隨著颱風過後，積水地點多，防範登革熱隱憂大。台大昆蟲系名譽教授...

新北明日正常上班上課 僅瑞芳停班停課

山陀兒颱風來襲，對南部衝擊頗大，北部東北角一帶也有豪大雨，各界都關注明天是否放假。新北市府稍早宣布，據最新天氣預報，並經...

挖土機拆彈簧床墊耗時耗力？ 處理場：破碎機仍要分類

彈簧床墊回收需要拆分成金屬彈簧、表布和棉絮，北市環保局以人力操作機器拆解，不過，北市議員認為，平均1到2分鐘拆解1床，但...

翡翠水庫卡500噸漂流木沒錢清？翡管局曝原因

翡翠水庫是大台北地區約600萬人用水的重要水源，近期堆積大量垃圾和漂流木，台北翡翠水庫管理局卻稱預算不足而無法清理，議員...

颱風攪局 大巨蛋國慶晚會5日如期舉辦

山陀兒颱風行進龜速，恐擾亂10月5日大巨蛋國慶晚會。台北市長蔣萬安昨說，會持續掌握颱風動態和對北市的影響，和中央慶籌會密...

陳重文將返北市議會 專案小組尷尬

國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，羈押195天後以800萬元交保，議會台智光專案小組仍在調查，藍營擔憂陳恐會得知調查進度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。