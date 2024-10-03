新北明日正常上班上課 僅瑞芳停班停課
山陀兒颱風來襲，對南部衝擊頗大，北部東北角一帶也有豪大雨，各界都關注明天是否放假。新北市府稍早宣布，據最新天氣預報，並經北北基桃市府共識，除瑞芳區停止上班上課外，明日各機關、學校正常上班及上課。
新北市府今晚稍早開災變會報，市長侯友宜主持時透露玄機。他宣布，新北全境於明上午5時開啟各橫移門、越堤道，堤外停車場也同步開放；不過，東北角、北海岸一帶仍須嚴防積淹水及可能的坍方土石流。外借預測，新北明天很可能將正常上班上課。
新北市政府晚間8時宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經北北基桃市府共識，除瑞芳區停止上班上課外，宣布新北市明日正常上班及上課。
新北新聞局長李利貞說明，瑞芳區24小時累積雨量已達797毫米，達到超大豪雨等級，農業部也針對瑞芳區的土石流潛勢溪流發布15條紅色警戒，為確保民眾安全，瑞芳區明日停止上班上課。
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