快訊

不斷更新／早點洗洗睡僅3地停班課！基北北桃等18縣市明上班上課 各地颱風假資訊看這裡

山陀兒颱風肆虐高雄已逾15萬戶停電 20萬戶停水至明天凌晨

詭異！颱風天一早中山區工裝男頸噴血坐路邊 疑遭隨機刺傷

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風過後登革熱隱憂加大 專家稱落實「這一步」最要緊

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
新北中和、新店近期發生登革熱群聚，市府不敢大意，將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園的環山步道列為管制區域，也持續在確診者住家周邊落實清消及清除積水容器。圖／新北市衛生局提供
新北中和、新店近期發生登革熱群聚，市府不敢大意，將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園的環山步道列為管制區域，也持續在確診者住家周邊落實清消及清除積水容器。圖／新北市衛生局提供

新北市本土登革熱病例已累計59例，今天雖然沒有新增案例，但隨著颱風過後，積水地點多，防範登革熱隱憂大。台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，雨後清除積水容器最要緊，避免積水容器孳生病媒蚊，尤其陽台植栽的盛水盤，每個人都要提高警覺，防登革熱沒有局外人。

新北近期登革熱壓力罩頂，案例集中在中和、新店兩區，幸未外溢到其他行政區。徐爾烈說，環境清理是防範登革熱的重中之重，尤其是清除積水容器，是最重要的一步，公部門可協助清運、噴消，但深入各家戶的積水容器問題，還是要仰賴民眾的意識及行動。

徐也說，大雨過後確實是登革熱升溫期，但隨著氣溫轉涼，也有助於登革熱風險降溫。

新北衛生局目前環境噴消作業仍以區域防治300公尺、入戶100公尺為原則，並管制17處地點。新北新店區長陳怡君說，防治登革熱4天要噴一次藥，從首例到現在已噴了3、4次，也到里內巡視清除積水容器，尤其著重菜園，近一周已清掉幾公噸的積水。陳怡君表示，颱風來襲怕雨水把藥水沖走，預計明天區域防治內的里再度進行戶外熱噴。

中和區長楊薏霖也說，目前清消非常規律，約4、5天噴一次，若沒放颱風假，明天就要再噴藥，若有確診者，就算是颱風天也會入戶噴消，清消準則是確診者住家方圓100公尺，同時區域300公尺，盼能控制疫情。

山陀兒颱風襲台，新北市府10月2日動員衛生局及12區衛生所、環保局、清潔隊、區公所及警方，共200名人力加強社區孳生源及環境噴消，新北今天未新增案例，衛生局疾管科長王美華說，颱風過境會持續鎖定中和、新店鄰里，以區域防治300公尺、入戶100公尺清消，並管制天山公園、景新公園及三介廟共17處，防止民眾進入高風險區域。

新北中和、新店近期發生登革熱群聚，市府不敢大意，將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園的環山步道列為管制區域，也持續在確診者住家周邊落實清消及清除積水容器。圖／新北市衛生局提供
新北中和、新店近期發生登革熱群聚，市府不敢大意，將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園的環山步道列為管制區域，也持續在確診者住家周邊落實清消及清除積水容器。圖／新北市衛生局提供
新北中和、新店近期發生登革熱群聚，市府不敢大意，將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園的環山步道列為管制區域，也持續在確診者住家周邊落實清消及清除積水容器。圖／新北市衛生局提供
新北中和、新店近期發生登革熱群聚，市府不敢大意，將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園的環山步道列為管制區域，也持續在確診者住家周邊落實清消及清除積水容器。圖／新北市衛生局提供

登革熱 衛生局

延伸閱讀

影／山陀兒颱風肆虐高雄 鼓山區美術館豪宅區又淹在黃河中

颱風山陀兒肆虐 台東山區總雨量上修至1900毫米

北市上周腸病毒62班停課 家長憂颱風後登革熱加入教室恐成「毒窟」

北市首例本土登革熱現蹤文山區 感染源仍在釐清

相關新聞

颱風過後登革熱隱憂加大 專家稱落實「這一步」最要緊

新北市本土登革熱病例已累計59例，今天雖然沒有新增案例，但隨著颱風過後，積水地點多，防範登革熱隱憂大。台大昆蟲系名譽教授...

新北明日正常上班上課 僅瑞芳停班停課

山陀兒颱風來襲，對南部衝擊頗大，北部東北角一帶也有豪大雨，各界都關注明天是否放假。新北市府稍早宣布，據最新天氣預報，並經...

挖土機拆彈簧床墊耗時耗力？ 處理場：破碎機仍要分類

彈簧床墊回收需要拆分成金屬彈簧、表布和棉絮，北市環保局以人力操作機器拆解，不過，北市議員認為，平均1到2分鐘拆解1床，但...

翡翠水庫卡500噸漂流木沒錢清？翡管局曝原因

翡翠水庫是大台北地區約600萬人用水的重要水源，近期堆積大量垃圾和漂流木，台北翡翠水庫管理局卻稱預算不足而無法清理，議員...

颱風攪局 大巨蛋國慶晚會5日如期舉辦

山陀兒颱風行進龜速，恐擾亂10月5日大巨蛋國慶晚會。台北市長蔣萬安昨說，會持續掌握颱風動態和對北市的影響，和中央慶籌會密...

陳重文將返北市議會 專案小組尷尬

國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，羈押195天後以800萬元交保，議會台智光專案小組仍在調查，藍營擔憂陳恐會得知調查進度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。