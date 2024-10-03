聽新聞
0:00 / 0:00
颱風過後登革熱隱憂加大 專家稱落實「這一步」最要緊
新北市本土登革熱病例已累計59例，今天雖然沒有新增案例，但隨著颱風過後，積水地點多，防範登革熱隱憂大。台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，雨後清除積水容器最要緊，避免積水容器孳生病媒蚊，尤其陽台植栽的盛水盤，每個人都要提高警覺，防登革熱沒有局外人。
新北近期登革熱壓力罩頂，案例集中在中和、新店兩區，幸未外溢到其他行政區。徐爾烈說，環境清理是防範登革熱的重中之重，尤其是清除積水容器，是最重要的一步，公部門可協助清運、噴消，但深入各家戶的積水容器問題，還是要仰賴民眾的意識及行動。
徐也說，大雨過後確實是登革熱升溫期，但隨著氣溫轉涼，也有助於登革熱風險降溫。
新北衛生局目前環境噴消作業仍以區域防治300公尺、入戶100公尺為原則，並管制17處地點。新北新店區長陳怡君說，防治登革熱4天要噴一次藥，從首例到現在已噴了3、4次，也到里內巡視清除積水容器，尤其著重菜園，近一周已清掉幾公噸的積水。陳怡君表示，颱風來襲怕雨水把藥水沖走，預計明天區域防治內的里再度進行戶外熱噴。
中和區長楊薏霖也說，目前清消非常規律，約4、5天噴一次，若沒放颱風假，明天就要再噴藥，若有確診者，就算是颱風天也會入戶噴消，清消準則是確診者住家方圓100公尺，同時區域300公尺，盼能控制疫情。
山陀兒颱風襲台，新北市府10月2日動員衛生局及12區衛生所、環保局、清潔隊、區公所及警方，共200名人力加強社區孳生源及環境噴消，新北今天未新增案例，衛生局疾管科長王美華說，颱風過境會持續鎖定中和、新店鄰里，以區域防治300公尺、入戶100公尺清消，並管制天山公園、景新公園及三介廟共17處，防止民眾進入高風險區域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言