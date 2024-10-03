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板橋接雲寺10/12起連2天觀音佛祖遶境 百年首辦

中央社／ 新北3日電

新北市板橋接雲寺今天不畏風雨召開記者會指出，建寺逾百年主祀觀音佛祖將於10月12日、13日首次舉辦觀音佛祖車巡及步巡遶境，預估逾千信徒參與此地方盛事。

接雲寺主委江清秀表示，接雲寺觀音佛祖（觀世音菩薩）原祀於清雍正年間開基的中和慈雲巖寺，迄今近300年，而觀音佛祖當時每年都會到板橋的臨時搭建寺廟約2到3個月，接受當地信眾膜拜後再起駕回鑾。

他指出，慈雲巖寺燬於祝融時，觀音佛祖正在板橋，因此分別於咸豐6年（1856）、光緒4年（1878年）遷建，接雲寺已成為昔日板橋、中和、土城、永和（舊稱擺接堡十三庄）的信仰中心。

江清秀表示，接雲寺創建逾百年，觀音佛祖從未出巡過，他日前擲筊請示時，才確定舉辦「慈蔭板橋佛靄接雲」觀音賜福遶境活動，這是寺內主祀觀音佛祖百年來首次出巡，已成為今年地方盛事。

他指出，接雲寺受在地人尊稱「觀音媽廟」，與鄰近的慈惠宮齊名，他昔日擔任慈惠宮時主委時，更與鴻海集團創辦人郭台銘於2017年合辦湄洲媽祖來台遶境活動。

江清秀表示，這次是北台灣罕見的觀音佛祖遶境活動，除新北市長侯友宜外，郭台銘及台北市副市長李四川分別受邀參與車巡、步巡的點燃起馬炮活動，屆時預估將有逾千信徒及眾多陣頭熱情參與。

板橋區長陳奇正指出，接雲寺是百年大廟，更是地方信仰中心，這場遶境活動接連兩天舉辦車巡及步巡，預估將吸引逾千人參與，共同為地方祈福。

觀音 遶境

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