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北市首例本土登革熱現蹤文山區 感染源仍在釐清

中央社／ 台北3日電

北市衛生局公布今年首例登革熱本土病例，為居住在文山區的70多歲男性，但個案近期沒有出國，也沒有新北市疫情風險區活動史，感染源仍待釐清，呼籲所有市民加強警覺。

台北市衛生局今天透過新聞稿說明，這名70多歲男性自9月底陸續出現發燒、肌肉痠痛及噁心症狀，就醫後通報採檢，在昨天研判確診。

衛生局指出，確診個案在潛伏期間沒有出國、沒有新北市中和區或新店區活動史，同住密切接觸者1人也沒有登革熱症狀，因此感染源仍待持續疫調以釐清。

衛生局表示，已針對個案居住地周遭半徑100公尺範圍進行病媒蚊孳生源清除等防治工作，並成立文山區區級應變中心，啟動跨機關防治作為。

衛生局提醒，登革熱有3至14天潛伏期，若市民出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心或腹痛等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知旅遊史及接觸史。

此外，因應颱風山陀兒帶來降雨，衛生局呼籲民眾重視颱風後1週的登革熱防治關鍵期，務必落實「巡、倒、清、刷」，清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。

截至昨天為止，新北市政府累計公布59例本土登革熱病例，大部分個案有中和區三介廟、興南市場或新店區天山公園等疫情風險區的活動史。衛福部疾管署觀察近期增加個案數減少，研判疫情已獲得初步控制，但颱風後才是挑戰的開始，提醒民眾在風雨趨緩後盡速清理家園，避免病媒蚊孳生。

北市 登革熱 衛生局

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