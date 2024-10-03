挖土機拆彈簧床墊耗時耗力？ 處理場：破碎機仍要分類

彈簧床墊回收需要拆分成金屬彈簧、表布和棉絮，北市環保局以人力操作機器拆解，不過，北市議員認為，平均1到2分鐘拆解1床，但在專業人力凋零，認為能直接添購大型破碎機省時省力。廢棄物處理場表示，破碎機分解後仍要有人分類，挖土機能快速進行，目前量能也充足，但也會參考可行性。

台北市議員詹為元表示，在房市熱潮下，不少民眾汰換家具，從近五年回收拆解的床墊數量來看，民國109年為8萬4868床、110年8萬8229床、111年9萬4699床、112年9萬0036床、113年截至8月就有6萬3177床，可想未來只會有更多。

不過，現在北市利用人為操作挖土機拆解，詹為元說，若在熟練的情況下，平均1床僅需1到2分鐘，不過，全市可用以拆解的挖土機有4台，但實際執勤只有2台運作，且一台約384萬到450萬元。

詹為元說，檢視人力方面，須具備技士證照的駕駛才可操作此挖土機，而目前領有技士證照的駕駛共5人，年資皆為20年，平均年齡為56歲，未來恐屆齡退休，屆時缺額問題也會浮現。

詹為元建議，現行新北市使用大型破碎機自動處理床墊拆解，預算約為2000萬一台，但每個日可處理床墊數量約為1050床，比台北市每日拆解500床多出2.1倍，換算也可省下操作一名操作人員的費用4.9萬元。

台北市廢棄物處理場長徐立豪說，每日大約回收進來的彈簧床約800到900床，兩名師傅一天工時5小時、300分鐘換算，兩人大約能夠拆卸600床，處理量能都沒有問題。人力部分，由於清潔隊的工作性質穩定，若有遇到老師傅退休，也還是能找到徒弟接手。

他說，破碎機處理彈簧床時，雖然只要由一人將床丟入機器，不過出來的彈簧金屬、表布和棉絮也需要再分類，若是以北市的挖土機處理，就能直接載運分離，目前北市也有一台破碎機，但主要處理樹幹等類。