翡翠水庫卡500噸漂流木沒錢清？翡管局曝原因

翡翠水庫是大台北地區約600萬人用水的重要水源，近期堆積大量垃圾和漂流木，台北翡翠水庫管理局卻稱預算不足而無法清理，議員質疑今年度水庫管理預算近億元，何來沒錢？翡管局說，凱米颱風等漂流物數量大，原編預算203萬元已用完，並申請動支災害準備金640萬元，山陀兒颱風後1個月內，全力清完目前約500噸漂流物。

翡翠水庫位在新店溪支流北勢溪下游，集水區範圍涵蓋新北坪林、雙溪、石碇與新店，共303萬平方公里，主要功能為公共給水，供水區包含整個北市與新北三重、新店、永和、中和、泰山、五股、八里、蘆洲、板橋、土城、新莊等地約600萬人。

翡翠水庫上游為北勢溪灣潭以上，庫區漂流物主要來自上游集水區的漂流木及部分生活廢棄物，翡管局每年均編列預算清理，但近來堆積大量垃圾和漂流木，翡管局卻稱無法清理的原因是預算不足。

議員張斯綱質疑，翡管局編列預算出現嚴重瑕疵，今年度預算科目「水庫管理」編列9700多萬元、「第一預備金」60萬元，本就該做的業務，何來沒錢之說？還是翡管局自認預算編列不當？

張斯綱說，台灣正值颱風季，颱風外圍環流和東北季風可能對翡翠水庫集水區帶來長時間的強降雨，若因漂流物阻礙水庫運作或影響水源，恐造成莫大損害。要求翡管局解決現況並釐清垃圾來源。

翡管局統計2018年至今年9月30日，每年所需清理漂流物噸數113噸至595噸以上不等，其中2018年與2019年各編列預算486萬元、2020年則是312萬元，每年執行預算都有剩；2021年、2022年縮編為250萬元、214萬元，卻因颱風侵襲，不足經費依規定簽報動支災害準備金因應。

翡管局說，去年預算一樣是214萬元，因所需清理漂流物較少，僅執行106萬元。但今年編列203萬元，截至9月30日，受到凱米颱風、0922長延時豪大雨的影響，集水區產出漂流物數量龐大，原編預算已用完，所以申請動支災準金640萬元因應處理。

翡管局表示，翡翠水庫受到每年氣候條件及集水區林相演替的影響，所產生流入庫區的漂流物數量不一，難以精準估計，尤其颱風豪雨後，數量常會大量增加，會先攔截集中後排序清理。山陀兒颱風外圍環流影響，翡翠水庫上游坪林附近水域，累積產生漂流物約500噸，將於颱風過後1個月內全力清理完成。